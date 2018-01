Les escoles Isabel Besora i Joan Rebull perdran grups de P3 el curs vinent

En 6 anys, s’han tancat 11 aules d’aquest nivell

Actualitzada 24/01/2018 a les 20:50

El PSC recollirà firmes

Adscripcions a secundària

El Consell Escolar Municipal (CEM) de Reus es va reunir dimarts a la tarda per tractar diferents aspectes de l’àmbit educatiu reusenc. Entre les qüestions abordades s’ha decidit sol·licitar al Departament d’Ensenyament que es revisin a la baixa les actuals ràtios d’ocupació de les aules als centres reusencs tant de primària com també de secundària, d’acord amb les previsions sobre l’evolució de l’escolarització que es desprenen del padró: una reducció de fins a 64 infants al nivell de P3 per al proper curs. En aquest sentit, es preveu la reducció de 2 grups de P3 que afectaran les escoles Joan Rebull i Isabel Besora.La regidora d’Ensenyament i Política Lingüística, Dolors Sardà, s’ha compromès a traslladar per escrit en els pròxims dies aquesta petició als serveis territorials d’Ensenyament. D’altra banda, la reunió del CEM ha renovat alguns dels seus membres, atès que la de dimarts era la primera trobada d’aquest òrgan després del darrer procés electoral. La comissió de seguiment de l’estudi d’escolarització a Reus ha renovat els seus integrants i continuarà la seva funció d’analitzar l’estudi que està elaborant un grup d’experts de la Universitat Autònoma de Barcelona, titulat L’escolaritat a Reus: avaluació de la política educativa municipal per a l’equitat, que dirigeixen els doctors Enric Saurí i Sheila González. Una segona comissió que es va constituir va ser la nova comissió de treball sobre el model educatiu de ciutat.Una recollida de signatures i una moció al proper Ple per pressionar a la Generalitat a no tancar més grups a les escoles públiques de la ciutat. Aquestes són les primeres accions que durà a terme el PSC després que la regidora d’ensenyament hagi anunciat el tancament de dos grups més el curs vinent, 11 des que Pellicer és al govern de la ciutat. D’altra banda, el PSC demanarà informació exhaustiva sobre els motius que justifiquen aquesta reducció perquè amb les raons que s’han presentat considera que no queda justificada. El portaveu socialista, Andreu Martín, consideta que la davallada de la natalitat «no pot ser excusa».El CEM ha proposat un nou sistema d’adscripcions dels centres de primària als de secundària, que es vol desenvolupar durant els pròxims anys amb l’objectiu de mitigar els efectes de la incorporació d’un elevat nombre d’alumnes als instituts. El nou sistema adscriuria cada centre de primària a un sol centre de secundària.