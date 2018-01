L'oposició diu «no» als pressupostos i Pellicer obre converses amb els grups

L’alcalde de Reus aparca la qüestió de confiança i anuncia diàleg amb els portaveus després que PSC, CUP, Cs i PP tombin els comptes

Actualitzada 25/01/2018 a les 21:33

De nou, l’únic suport del govern

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, iniciarà avui una ronda de contactes «sincers» amb el total dels grups municipals per mirar de trobar punts d’entesa en relació als pressupostos del 2018. Ho farà després d’haver encaixat, durant el ple d’ahir, el «no» en bloc de l’oposició a un expedient de comptes durament criticat, a grans trets, en tres àmbits: el finançament de l’Hospital Sant Joan dibuixat sense assegurar la constitució del consorci amb el CatSalut que les gestioni, la determinació d’anar a crèdit en 3 dels 3,4 milions d’inversions i l’exclusió, en els comptes, de les mocions plantejades per l’oposició i aprovades durant 2017 pel plenari.També després que PSC, CUP, Ciutadans i PP retraguessin al govern la manca de diàleg i l’ús recorrent del mecanisme de la qüestió de confiança –que ja va desencallar una situació similar al 2017 i que s’empraria ara per darrera vegada en aquest mandat, tal com marca la LOREG– per «tirar pel dret». Aquest, Pellicer, no el descarta. I, de fet, continua sent un escenari més que probable tot i que el batlle no detallava ahir les línies vermelles que traçarà el govern en aquesta nova pantalla de negociacions, que s’allargarà dos dies: avui i dilluns vinent.L’alcalde explicava ahir el gir en les travesses perquè «perdre aquests pressupostos no és bo per ningú, i em resisteixo a que no hi hagi cap grup que hi vulgui estar» i confirmava la intenció de seure també amb Ciutadans, formació amb què les relacions es donaven almenys per congelades arran de les denúncies vinculades a l’1-O. Al·ludia, tal com va fer l’any passat abans d’impulsar la primera qüestió de confiança, a la convicció que «no podem quedar-nos de braços plegats» i al «deure de posar les institucions per davant de qualsevol interès» i de «respondre a la ciutadania, a la qual hem de servir». «No s’hi valen excuses que ens aboquin al bloqueig», concloïa l’alcalde en una compareixença al desenllaç del ple i acompanyat dels seus socis de govern, ERC i Ara Reus, en què parlava d’un «exercici de responsabilitat».Pel que fa al posicionament dels grups a l’oposició, no hi va haver cap sorpresa. Tots quatre van mantenir el vot en contra que ja havien avançat al llarg de la setmana i l’argumentari amb què fonamentaven el «no». El ple va transcórrer ahir sense la presència de la regidora de la CUP Mariona Quadrada, que no hi va acudir per motius de salut. Van ser, així, 15 els vots que van tombar els pressupostos, els quals únicament van rebre el suport del propi govern, un total d’11 vots.Tot i la ronda de contactes, Pellicer matisava ahir que «el govern manté inalterables les seves prioritats amb l’atenció a les persones, la projecció de ciutat i la reducció de l’endeutament». «Prioritats», detallava, «completament compatibles amb una oferta de diàleg» que insistia en que es plantegi «obert i sincer». L’alcalde qualificava la proposta per intercanviar punts de vista amb els grups municipals com un acte «generós» i refermava la idea que els pressupostos elaborats pel govern són «assumibles» i suposen un «exemple de realisme i contenció».