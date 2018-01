El Brexit obliga l'Aeroport de Reus a reconfigurar els controls de seguretat

El trasllat del control de passaports a l’entrada de la sala d’embarcament vol agilitzar els tràmits a passatgers provinents de fora la UE

Actualitzada 25/01/2018 a les 08:34

Reduir l’espera en l’accés a l’avió

El 66% d’usuaris, de Regne Unit

La terminal de passatgers de l’Aeroport de Reus viurà, en els propers mesos, una intervenció en el sistema de control de passaports per adaptar-se a la nova normativa de seguretat europea, aprovada a l’abril del 2017 i que suposa una redefinició selectiva de l’acord i l’espai comunitari anomenat Schengen. Les mesures que se’n deriven, impulsades després dels atemptats de París i coincidint amb el procés del Brexit, obliguen els països de la Unió Europea a realitzar exàmens exhaustius de les seves fronteres exteriors per incrementar-ne la seguretat, i inclouen el Regne Unit –principal origen dels usuaris de l’aeròdrom reusenc, amb un total de 677.082 l’any passat– entre les destinacions on tots els viatgers hauran de facilitar els seus passaports per creuar-ne la identitat amb diferents bases de dades. Fins ara, en les connexions fora de la zona Shengen, el control dels passatgers es limitava, sempre que no es tractés de perfils de risc, a la revisió superficial de la documentació.A l’Aeroport de Reus, que més enllà de les que desplega amb el Regne Unit manté enllaços amb altres punts fora del Schengen, com Rússia, el canvi comportarà una inversió de 149.000 euros i quatre mesos de feina per traslladar les cabines de control de passaports –que avui estan ubicades a tocar de les portes d’embarcament– a l’espai immediatament posterior al filtre de seguretat. D’aquesta manera, la sala d’embarcament quedarà dividida per tal que viatgers a destinacions incloses dins l’acord Shengen –sense controls fronterers– no es barregin durant l’espera prèvia a l’accés al seu vol amb els de paísos que sí que formen part de la zona.En aquest sentit, Aena va obrir ahir un procediment negociat per les obres. Fonts de la mateixa empresa gestora dels aeroports explicaven ahir al Diari Més que la intervenció servirà per «agilitzar els controls» i «reduir el temps d’embarcament», ja que els viatgers a la zona no Schengen no hauran de mostrar el seu passaport al mateix moment de pujar a l’avió sinó que la Policia Nacional els la requerirà des de noves cabines –en realitat les actuals, que seran desmuntades i recol·locades– tot just després de passar el filtre de seguretat. Les mateixes fonts detallaven que, l’adaptació a la normativa implicarà també reservar algunes de les portes d’embarcament específicament per a vols a no Schegen. Els treballs previstos a Reus s’estan duent a terme també ara, o ja s’han fet, a altres aeroports de la xarxa d’Aena amb finalitat idèntica.Al 2017, un 66% dels viatgers que van passar per l’Aeroport de Reus ho van fer a través d’enllaços amb ciutats del Regne Unit, que ara queda fora de la zona Schengen arran del Brexit i haurà de sotmetre’s als controls de passaports. Els 677.082 usuaris suposen, per països, el contingent més gran que alimenta l’activitat de les instal·lacions de la capital del Baix Camp, i que ara haurà de passar pel sistema de control per a extracomunitaris. Pel que fa a Rússia, que també està exclosa de Schengen, en el mateix any es van moure per l’Aeroport de Reus 6.600 turistes més que al 2016, un total de 17.645 russos que representen prop d’un 2% del global de viatgers però són el sisè grup més important per destinacions.