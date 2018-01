Jet2 operarà amb 9 rutes des de l'aeroport de Reus

La companyia oferirà 32 vols per setmana cap al Regne Unit

L'aerolínia britànica Jet2 tornarà a créixer aquest any a l'aeroport de Reus aquest 2018. La companyia operarà amb 9 rutes i pics de 32 vols per setmana, a l'estiu, des del Baix Camp i superarà per primer cop les 238.000 places en oferta. Jet2 va tenir un gran creixement a Reus durant l'any passat, del 66%, i es va convertir en la segona aerolínia de l'aeroport del Baix Camp, una posició que consolidarà enguany. Els destins dels vols de Jet2 des de Reus són Leeds, Manchester, Londres-Stansted, Edimburg, Glasgow, Newcastle, Birmingham, East-Midlands y Belfast –ruta que compleix cinc anys a finals de maig-.El touroperador de la companyia britànica Jet2 seguirà treballant directament amb 65 hotels de la Costa Daurada.