Els treballs de jardineria alenteixen la culminació de la reforma del Tanatori

L’obra, amb 126.000 euros i un termini de 4 mesos, va arrencar al març del 2017 i no s’inaugura perquè l’arribada del fred fa esperar les franges verdes

Actualitzada 25/01/2018 a les 09:34

Obrir l’equipament a la ciutat

La suspensió de les feines de jardineria coincidint amb l’arribada del fred està endarrerint la culminació de les obres de reforma de l’entorn del Tanatori Municipal, que van arrencar al març del 2017 amb un termini d’execució de 4 mesos i encara mantenen les tanques i algun tram pendent. El projecte, que va ser adjudicat per 126.617,95 euros, es troba pràcticament enllestit, únicament ara a l’espera, tal com detallen fonts municipals, que alguns dels espais de vegetació que aquest contempla puguin definitivament completar-se.Les mateixes fonts detallen que «la climatologia ha influït en la jardineria i això, en les feines» a l’entorn del Tanatori, i que «un cop s’hagi finalitzat aquesta part», la plaça de Pablo Picasso «podrà obrir-se al públic». De fet, fa setmanes que aquest punt de la ciutat manté un aspecte similar, i darrerament s’hi va instal·lar un indicatiu, en material transparent i directament col·locat sobre la gespa, que fa referència al mateix equipament i a Reus Serveis Municipals.Els treballs van impulsar-se amb el doble objectiu de reordenar l’espai per tal de fer-lo més útil i còmode per als usuaris de l’equipament, i fer l’edifici més visible i accessible des de l’avinguda del President Macià. La plaça de Pablo Picasso es trobava configurada d’una forma simètrica i en relació amb l’escultura que apareix al mig, i no tenia gaire en compte el flux de circulacions des del centre de la ciutat fins a l’edifici. Per altra banda, el fet que la zona estigués delimitada per unes jardineres altes amb una vegetació abundant, feia que l’edifici quedi pràcticament imperceptible des d’aquest indret de la ciutat.En la reforma s’ha tingut en compte la importància de l’accés a través del pas de vianants de l’avinguda del President Macià amb el carrer de Cambrils. Des d’aquest punt es té una visió alineada amb el vestíbul del tanatori. Per això va plantejar-se una rampa molt suau –del 3,5%–, de 22 metres de llargària i 6,6 metres d’amplària, amb el mateix paviment de llambordins, que porta fins a una petita plaça, com a vestíbul exterior de l’edifici, amb una pendent del 5,5%. Des d’aquesta rampa fins a les jardineres que separaven de l’avinguda de Bellissens s’ha format una nova franja verda de 47 metres de llargària i 9,5 metres d’amplària que s’omplirà amb gespa o amb heura de fulla petita. A l’accés des de l’avinguda del President Macià amb el carrer Sol i Ortega s’ha repetit la solució però amb una rampa més petita. Els murs de contenció de les jardineres en la confluència de l’avinguda del President Macià amb l’avinguda de Bellissens han estat enderrocats per obrir l’equipament a la plaça.