Dos nous casos de sarna en estudiants en pràctiques al Sant Joan que es manté el brot en 35 afectats

Una nova revisió ha evidenciat que dos dels diagnosticats no eren casos d'aquesta malaltia

Actualitzada 25/01/2018 a les 20:39

El brot de sarna a l'hospital Universitari Sant Joan de Reus afecta 35 persones. Dels 35 afectats notificats, s'ha evidenciat en una revisió exhaustiva que dos d'ells no eren casos de sarna. D'altra banda, des de dilluns fins a aquest dijous s'han detectat dos nous casos que afecten estudiants de l'Institut de Formació Professional Cal·lípolis de la branca sanitària que havien fet pràctiques a l'àrea d'urgències del centre. Un dels casos ha estat diagnosticat pel mateix centre i l'altre ha estat notificat a l'Agència Catalana de Salut Pública. Així, el brot es manté en 35 casos. A les dues noves afectades se'ls ha tractat i també s'ha ofert tractament preventiu als membres de la seva família i als companys amb qui han tingut més contacte. El director de l'hospital, Òscar Ros, considera que el brot està tenint l'evolució prevista: «primer puja el nombre de casos, s'estabilitza i després va apareixent puntualment algun cas esporàdic», ha dit.Ros ha explicat que una de les alumnes ha estat diagnosticada pel mateix centre, on se l'ha tractat, s'ha ofert un tractament profilàctic a la seva família i se li ha demanat una relació de les persones amb les quals ha tingut un contacte més proper per seguir els mateixos passos. En el cas de l'altra estudiant diagnosticada i notificada per l'Agència de Salut Pública, s'ha fet el mateix.Paral·lelament, tot el personal del servei d'urgències que ha anat passant pel servei de vigilància de la salut ha rebut el tractament preventiu i els consells higiènics que havia de seguir. També s'han intensificat les mesures d'higiene i el control de la roba laboral, ja que les bates acumulades dels treballadors haurien estat el focus de transmissió de la malaltia entre el personal. De totes maneres, el centre apunta que la porta d'entrada ha estat urgències però que el cas inicial prové del carrer, necessàriament, i que els treballadors han estat «el reservori que l'ha mantingut».El centre intensificarà a partir d'ara el control sobre les possibles fonts de transmissió, tot evitant, per exemple, que s'acumuli roba laboral. Malgrat tot, el director del centre recorda que fins ara no havien tingut «cap problema» i que, per tant, cal pensar que els mecanismes de prevenció eren efectius i que «pel que sigui, han fallat» sense que això vulgui dir que són ineficaços.Segons el director de l'hospital, no s'ha detectat cap cas més entre els treballadors després de dilluns, quan van examinar 200 persones a Salut Laboral «en una acció proactiva» que va fer que sortissin a la llum nou casos. Amb tot, Ros explica que els dos casos de les estudiants se'ls considera com a part del brot del Sant Joan de Reus. «Les dues sembla que han tingut contacte amb urgències, les dues van al mateix curs, han fet les mateixes pràctiques...», ha comentat en una atenció als mitjans.El centre va notificar el responsable d'urgències que hi havia algun problema a l'àrea el 10 de gener i l'endemà es va notificar a Salut Laboral. El 12 de gener es va començar a investigar la situació, a detectar els casos i tractar-los. Donada la magnitud del brot, on hi havia més casos dels que són habituals, la direcció va començar a intensificar les mesures. El període llarg d'incubació de la malaltia –d'entre dos i sis setmanes- dificulta la previsió del fi del brot. Tres setmanes després que es diagnostiqui l'últim cas es podrà considerar que el brot està arribant al final.