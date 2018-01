Redessa estudia ubicar al Carme la següent promoció pública

Arza i Pellicer exposen als veïns la intervenció urbanística prevista al barri

Actualitzada 23/01/2018 a les 20:49

Un nou tret de sortida

El regidor d’Urbanisme, Marc Arza, i l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, acompanyats de l’arquitecte municipal Gabriel Bosques, van exposar ahir als veïns de la zona el projecte d’intervenció integral al barri del Carme. Una qüestió, aquesta, que ara es torna a posar en marxa i que no s’ha d’aturar. Arza va desgranar els detalls d’una remodelació que troba el seu punt més visible, entre els d’immediats, en l’enderroc de la mitja dotzena d’edificis que l’Incasòl tirarà a terra «durant el primer trimestre» d’aquest 2018. Tot i que la previsió inicial passa per destinar la zona que quedi buida arran de l’enderroc a ampliar l’aparcament de zona blava de Closa de Freixa, Arza reiterava ahir la voluntat de municipal que s’hi ubiquin habitatges de protecció oficial.En aquest sentit, tal com va detallar el regidor d’Urbanisme, «l’Incasòl ha previst entre 4 i sis promocions d’habitatges fora de Barcelona i voldríem que fos aquí», tot i que encara se sospesa una altra alternativa mitjançant la qual «estem estudiant la possibilitat que la propera promoció d’habitatge públic de Redessa sigui aquí». Materialitzar aquesta idea, en cas que finalment es decidís tirant endavant, suposaria una inversió de prop de 2 milions d’euros però que no hauria de desemborsar-se íntegra d’entrada.Sobre el projecte, Arza recordava ahir que «estafa definit des de fa deu anys i hi tornem a posar el tret de sortida perquè al barri li toca moure’s».