La residència d'Horts de Miró ultima els tràmits per la posada en marxa

El Departament d’Afers Socials concreta que el centre es troba pendent de la inscripció al registre i una inspecció i USITAC pregunta per què no s’ha obert

Actualitzada 23/01/2018 a les 20:42

A finals de gener

L’obertura de la nova residència i centre de dia per a la tercera edat d’Horts de Miró hauria de materialitzar-se en pocs dies, segons les darreres previsions, després que el govern anunciés en el ple del passat 28 de desembre que no seria possible ajustar-se a la voluntat inicial de posar en marxa l’equipament abans d’acabar 2017 «com a conseqüència de l’aplicació de l’article 155». Fonts del Departament de Treball i Afers Socials concreten que en aquest moment s’estan «ultimant els tràmits», els quals «segueixen el seu procés», per inaugurar aquest espai.Entre els passos encara pendents però sobre els quals s’avança, tal com precisen les mateixes fonts, hi ha la inscripció de la residència al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (Reses) i una inspecció que validi l’estat de les instal·lacions i el servei que s’hi oferirà. En aquest sentit, la Generalitat va fer al desembre un requeriment de documentació a l’Ajuntament que no va presentar-se correctament o que mancava.En el transcurs de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona, celebrada dilluns, la regidora de Benestar, Montserrat Vilella, va comunicar als grups municipals l’obertura de la residència per a finals del present mes de gener. Des del Departament d’Afers Socials reiteren que, en qualsevol cas, l’aportació acordada per a les places col·laboradores que en formaran part eha estat i està en tot moment garantida.A USITAC, que va engegar ara fa un any la reivindicació de cara a l’activació de la residència ubicada al CAPI d’Horts de Miró, demanen per què no es va complir el primer termini i esperen que l’impuls a l’equipament no es demori. El sindicat ha adreçat una carta a Dolors Montserrat, ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, on relata el periple fins arribar a aquest punt, al·ludeix a l’activació del 155 i es pregunta «per què 24 avis han de continuar patint el fet de no poder disposar d’una plaça de residència a causa de problemes d’índole política i a què són aliens? No ha estat suficient hàndicap per a ells, els més de 5 anys de la residència sense obrir portes?». USITAC apunta que «si des del seu ministeri tinguessin potestat per intercedir en l’obertura de la residència, segurament aquests avis li ho agrairien de tot cor».La residència i centre de dia d’Horts de Miró estarà gestionada per la Fundació per a l’Atenció Social, que forma part de Sagessa. Pel que fa a la vintena de llocs de treball que generarà la seva posada en marxa, el procés de selecció de personal va concloure setmanes enrere i alguns dels empleats ja es trobarien, segons va apuntar-se en la mateixa Comissió Informativa de Serveis a la Persona, desenvolupant feines a l’edifici. La Fundació per a l’Atenció Social va rebre també, al seu moment, concurrència en tots els lots per moblar i habilitar la residència, tot i que en el primer concurs alguns d’ells havien quedat deserts. Inicialment s’obriran 24 places col·laboradores i 5 de privades. Les 24 places estaran situades en una de les plantes que disposa de 29 llits, 12 habitacions dobles i 5 individuals a l’edifici situat entre els carrers Maria Antònia París i Aiguanova.