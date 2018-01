La producció pendent assegurarà per «uns mesos» la plantilla de Virginias

Treballadors de la fàbrica a Reus expressen la «preocupació» per possibles conseqüències d’un concurs de creditors «inesperat»

Acomiadaments o tancament

La producció necessària per respondre a comandes ja realitzades i encara pendents de servir garanteix, durant «uns mesos», feina i salari als 120 treballadors que formen part d’Industrias Rodríguez SA, la fabricant reusenca de dolços i torrons sota la marca Virginias, a les instal·lacions del passeig Sunyer. Més enllà d’això, el concurs de creditors que va presentar voluntàriament l’empresa, declarat el 19 de desembre al Jutjat Mercantil número 1 de Tarragona, deixa «en suspens» el futur de la plantilla, que inclou uns 15 empleats més d’una segona fàbrica al municipi lleidatà de Pardinyes. I també de la històrica firma. A punt de fer-se dos mesos des que transcendís la complicada situació d’Industrias Rodríguez SA, i després que treballadors de Lleida hagin fet pública la seva incertesa en diverses ocasions, personal de Virginias a Reus parla per primer cop i expressa, en declaracions al Diari Més, la «preocupació» davant un escenari que «no pensàvem que arribaria» i que tampoc no es feia notar en la feina diària.Fonts dels treballadors a Reus detallen que, recentment, a Virginias «s’havien deixat de fabricar alguns productes per reduir les despeses», però que, igualment, «cada any se’n presentaven de nous amb la finalitat de procurar la viabilitat de l’empresa» i que «la càrrega de feina no ens feia esperar que la situació fos la que ha estat». Tres anys enrere, el col·lectiu havia acceptat una rebaixa salarial «perquè ens van comunicar que hi havia problemes i ens van demanar que lluitéssim entre tots, i ho vam fer», i en el mateix moment «també hi va haver baixes incentivades i algunes persones que van marxar pel sou». Sobre la nova tessitura econòmica, «l’empresa va informar-nos un mes més tard d’haver tirat endavant el preconcurs. No en sabíem res». Des de llavors «han mantingut que buscaran la viabilitat i conservar la majoria de llocs de feina». La plantilla no prepara, a dia d’avui, accions de protesta, però no les descarta del tot.Un administrador concursal amb domicili a Barcelona s’està fent càrrec del procés, que el 26 de desembre va obrir una fase d’un mes en què els creditors d’Industrias Rodríguez SA poden adreçar-se al jutjat per a ser reconeguts. El mateix administrador «va reunir-se amb nosaltres el 4 de gener i ens va explicar que necessita estudiar la situació, recopilar informació i analitzar bé totes les qüestions relacionades». També que «en principi, tenim uns mesos garantits de feina i sou, no sabem ara exactament quants, que seguirem treballant per respondre a la feina encarregada» i que, «després, a partir del que ell valori i del que valori el jutge, ens comunicaran què pot passar. De moment, no ens ha avançat si hi pot haver acomiadaments o si es pot arribar a tancar».L’empresa reusenca va distribuir fa setmanes un comunicat on concretava, efectivament la voluntat de buscar la viabilitat, de mantenir el màxim nombre de llocs de feina i de preservar la marca Virginias. En aquest sentit, treballadors tenen constància d’alguna oferta per comprar Virginias però «no del qui ni del com». La propera reunió entre plantilla i administrador concursal està prevista per al març. En l’actualitat, el deute d’Industrias Rodríguez SA, que va tancar el passat exercici amb una facturació de 21,5 milions i 53.000 euros de pèrdues, rondaria els 14 milions d’euros.