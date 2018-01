L'obra de la plaça Catalunya de Reus estarà enllestida en pocs dies

L’Ajuntament confia enllestir aquest mateix mes les feines de remodelació

Actualitzada 23/01/2018 a les 21:42

Magnòlies per pins

Els treballs de remodelació de la plaça Catalunya s’acosten a la seva fi i la previsió és que, possiblement aquest mateix mes, l’empresa encarregada de la reforma la culmini. Des de la setmana passada, el pas entre la plaça de la Sang i el tomb de ravals ha estat tallat al trànsit, i aquest s’ha desviat a través del carreró de la Puríssima Sang. El rentat de cara afecta l’entorn del monument a Joaquim Maria Bartrina i té com a finalitat renovar la distribució i l’ús de l’espai públic d’aquest punt de la ciutat en consonància amb les millores realitzades durant l’any 2015 a la zona més propera a la plaça del Mercadal.Els paviments i el mobiliari que mantindran l’estètica i característiques tècniques de les obres ja realitzades. Les voreres i la zona de la plaça s’han pavimentat amb pedra natural de diferents tipus i formats, sempre damunt una base de formigó. Pel que fa al mobiliari urbà, s’han instal·lat pilones fixes i mòbils per evitar l’aparcament descontrolat de vehicles i regular el seu pas.A mitjans del mes de desembre, l’Ajuntament va plantar les magnòlies que havia anunciat com a alternativa «més urbana» als dos pins de la plaça, que van ser retirats tot i l’oposició veïnal. El nou arbrat, tal com van explicar en aquell moment des del consistori, que s’ajusta al paradigma adient per al seu entorn: «no donen fruits, no generen problemes a espais petits ni aixecaran a mig termini la plaça remodelada».