ExproReus 2017 tanca amb un balanç positiu

Ha generat un impacte econòmic d’11,5 milions d’euros

Actualitzada 24/01/2018 a les 18:21

L’última edició de ExproReus ha comportat un impacte econòmic d’11,5 milions d’euros, 4 milions més respecte l’any anterior. L’automoció ha estat el sector clau per aconseguir aquest increment, ja que han crescut tant en marques com en l’espai dedicat a la venda de vehicles.El president del Comitè Executiu de firaReus, Isaac Sanromà, ha assegurat que «els resultats de l'estudi avalen que exproReus és una fira amb un alt grau de fidelitat. Del 93% dels visitants que ja havien estat a la fira en altres ocasions, el 77% ho va fer l'any passat i el 85% dels visitants asseguren que tornaran en el futur». Pel que fa als expositors, un 80% participa cada any a la fira i un 90% assegura que probablement repetirà en les pròximes edicions.L'estudi, fet entre els 74 expositors i els més de 1.500 visitants, fa palès que exproReus és una fira de ciutat: la meitat dels enquestats tenen la seva residència habitual a Reus i un 16% són d'algun municipi del Baix Camp. Tot i amb això, exproReus compta amb un 27% de visitants del Tarragonès.