El Mercat d'Intercanvi de disfresses es trasllada al Mercat Central en la seva 5ª edició

L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte 3 de febrer

Actualitzada 24/01/2018 a les 15:44

El Mercat d’intercanvi de disfresses, organitzat pel Casal de Joves la Palma, arribarà el proper 3 de febrer a la seva 5ª edició. La principal novetat de l’esdeveniment, que se celebrarà de les 10 del matí a la 1 del migdia, és que enguany se celebrarà a una parada del Mercat Central de Reus.Aquesta activitat s’organitza uns dies abans de la celebració del Carnaval per tal de conscienciar i fomentar el consum responsable i oferir a tothom que vulgui la possibilitat de poder aconseguir una disfressa original sense haver de gastar-se diners.El Mercat d’intercanvi de disfresses es farà aquest any per primera vegada al Mercat Central, concretament, en una parada propera al punt d’informació. El mercat fomenta l’intercanvi, així que tothom que vulgui una disfressa ha de portar-ne una. Aquesta es podrà canviar per les que estiguin disponibles a la parada del Mercat Central. Tothom que no hagi pogut canviar una disfressa el dissabte 3 de febrer o no hagi trobat el que buscava, també podrà fer-ho entre el 5 i el 9 de febrer al Casal de Joves la Palma.Per participar al Mercat d’intercanvi, les disfresses o complements a intercanviar han d’estar nets i en bon estat. Aquest Mercat d’intercanvi és un espai obert a tothom i, en cap cas, es podrà comprar o vendre cap disfressa.