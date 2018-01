Ciutadans se suma al «no» als pressupostos i el govern es queda sol

El PSC i la CUP també votaran en contra al ple

Actualitzada 24/01/2018 a les 09:08

Ciutadans no donarà suport a l’expedient de pressupostos municipals per al 2018 que el govern sotmetrà a aprovació durant el ple programat per demà i afegeix el seu vot en contra al que ja havien anunciat en el mateix sentit, a principis de setmana, PSC i CUP. Definitivament sense acord per aprovar els nous comptes, l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, camina cap a una nova qüestió de confiança que seria la segona de consecutiva i l’última que pugui impulsar abans de les municipals del 2019, donat que la Llei Orgànica de Règim General (LOREG) limita l’ús d’aquest mecanisme a únicament dos cops per mandat i batlle.El grup municipal que encapçala Juan Carlos Sánchez justificava ahir el seu posicionament envers els pressupostos pel fet que aquests «no responen a un projecte de ciutat» i apuntava que «Reus no pot estar plena de pancartes i estelades perquè, amb això, hi ha molta gent que no se sent còmoda». El portaveu de Ciutadans lamentava que la capital del Baix Camp sigui «la segona ciutat de Catalunya amb una taxa d’atur més elevada mentre el govern no fa res» i es referia també a «l’endeutament igualment alt i que sí, es redueix, però naturalment perquè s’està amortitzant igual que es paga un crèdit». Sánchez valorava que Reus «es troba ara en stand-by» i «paralitzada, perdent empreses i comerços mentre el govern es dedica a arreglar jardins». «No hi ha il·lusió a la ciutat perquè el govern no en té», reblava.El portaveu de Ciutadans es preguntava ahir «si el govern ha fet uns pressupostos per ell mateix, sabent que els aprovaria a través d’una qüestió de confiança i sense buscar diàleg, per què no són més ambiciosos».Preguntat sobre Gecohsa i el consell d’administració en què es va votar optar de nou o no a la gestió de l’Hospital de Móra d’Ebre, una votació en què Ciutadans va abstenir-se, Juan Carlos Sánchez apuntava que «les competències estan delegades a la Generalitat». El dia anterior, la CUP també havia valorat que «qualsevol hospital hauria d’estar gestionat per la Generalitat».La CUP reiterava ahir el «no» a uns pressupostos que «no inclouen mocions de l’oposició aprovades per ple». Demà, els cupaires també instaran el Parlament a aprovar totes les lleis suspeses i que feien referència a l’abordatge de situacions d’emergència social, demanarà més visibilitat i recursos per a la unitat de mediació de la Guàrdia Urbana i explicacions i «la col·locació feta a dit» del cap de la policia local, Ricard Pagès.