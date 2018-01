«En cinquanta anys d'història, la JCI no ha repetit mai cap president»

Adrià Agramunt assumeix la presidència de la Jove Cambra Internacional en l’any del 50è aniversari i amb la «visibilitat com a punt a millorar»

Actualitzada 23/01/2018 a les 21:27

— És un orgull que hagin pensat en mi, i un orgull perquè és l’any que celebrem els cinquanta anys. Personalment, ser el president d’aquest aniversari tan important és un honor i un orgull.— Cal especificar que els nostres càrrecs es renoven any a any, i cada president i persona té un projecte diferent. El principal objectiu que m’he marcat com a president és celebrar els cinquanta anys de l’entitat, aconseguint que tothom que n’ha format part tingui cabuda en aquest aniversari, des del soci fundador, l’Antoni Pont, fins als actuals membres. També tenim com a objectiu millorar un dels punts febles que tenim, que és la visibilitat i fer la JCI més atractiva per a les persones joves.— Tenim un projecte que portem dos o tres anys treballant i que creiem que ha agafat la maduresa que necessitava, que és el programa apadrina una classe. Té com a objectiu apropar-nos a batxillerats i cicles formatius, que és el nostre principal públic objectiu, i el que volem és assessorar els joves en el seu futur professional. Una de les nostres virtuts és que som persones polivalents amb perfils molt diferents, i el que volem és que els nostres memebres agafin un col·lectiu de joves interessats en fer la carrera d’aquest membre i que aquest el pugui ajudar. Volem aprofitar aquest acompanyament per introduir la nostra entitat i oferir altres cursos de formació que nosaltres oferim.— En concret, aquest any hem creat una etiqueta per a les xarxes socials per a fer-nos més visibles en la celebració dels 50 anys, que és #50anysJCIReus, i també volem obrir un perfil d’Instagram, que és un canal molt utilitzat pels joves que nosaltres no havíem explotat.— Hi ha programes i projectes que en un any no es pot desenvolupar prou bé i s’ha de donar continuïtat perquè funcionin. L’essència de què els càrrecs durin un any és que mentre fas, aprens. L’entitat el que vol és que en un any duguis a terme els teus projectes, que aprenguis i que puguis donar un relleu i una continuïtat a les persones que també volen aportar.— Per estatuts, la JCI no contempla que les presidències i els càrrecs es puguin repetir, no és la filosofia de l’entitat. En 50 anys de la història de la JCI a Reus mai s’ha repetit cap president.— Aquesta celebració ens ha permès crear una imatge corporativa nova i, evidentment, hem muntat un calendari d’activitats que durem a terme cada mes i que iniciarem aquest diumenge amb un vermut als Vermuts Rofes, on hi tindran cabuda les persones que han format part de l’entitat i ara ja no poden. Una de les activitats en les quals volem fer més èmfasi és la kartingada, que ara fa més de cinc anys que no es fa i la volem recuperar, ja que volem que serveixi per reunir totes les persones que hi havien participat.— El 7 de juliol serà el gran acte de celebració, en el qual volem reunir unes dues-centes cinquanta persones. Aquest, però, encara l’estem organitzant i no podem desvelar res més.