Reus Transport retira la parada malmesa de Mas Pellicer

Una de les marquesines va aparèixer cremada fa més d’un mes

Actualitzada 22/01/2018 a les 20:44

L’empresa Reus Transport va decidir retirar la marquesina cremada de la parada de Mas Pellicer. Ahir es va procedir a desmuntar l’estructura, que havia aparegut malmesa el dotze de desembre passat arran d’un incendi que no s’ha descobert qui va provocar. Tot i la retirada d’aquesta marquesina, la parada continuarà operativa, ja que comptava, fins ahir, amb dues estructures, una de les quals hi romandrà de manera permanent.Aquesta no és la primera vegada que Reus Transport substitueix o repara la marquesina de Mas Pellicer. En diverses ocasions ha aparegut malmesa per actes d’incivisme, davant els quals s’havia optat per reparar-la. En la majoria de casos, es tractava de l’estructura de vidre que fa de paret, que havia aparegut esmicolat. El darrer episodi va acabar amb el sostre desfet a causa del foc. El forat el va ocupar, primer, un matalàs abandonat i, després, una xarxa metàl·lica que encara no se sap qui va posar.L’empresa encarregada del transport a la ciutat ja havia previst la retirada d’aquesta estructura a finals de la setmana passada. Així i tot, encara ha d’estudiar què es farà a continuació, si s’opta per tornar a instal·lar una segona marquesina o si, finalment, la parada de Mas Pellicer queda només amb una de les dues estructures.Els veïns del barri ja havien manifestat, en diverses ocasions, el seu malestar davant el fet que es tardés tant de temps a reparar o retirar una estructura malmesa.