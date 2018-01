Renovació del paviment als camins de Blancafort, del Mig i del Roquís

L'Ajuntament de Reus ha adjudicat les obres a l’empresa Sorigué, per un import de 42.277,94 euros

Actualitzada 23/01/2018 a les 10:10

La regidoria de Medi Ambient i Ocupació de l’Ajuntament de Reus està duent a terme, aquesta setamana, els treballs d’arranjament de tres trams dels camins de Blancafort, del Mig i del Roquís. L’objectiu de les obres és millorar el ferm amb una nova pavimentació i facilitar la circulació per aquests camins.El consistori ha adjudicat les obres a l’empresa Sorigué, per un import de 42.277,94 euros. L’actuació al camins de Blancafort s’inicia aquest dimarts 23 de gener, mentre que els treballs als camins del Mig i del Roquís es faran el dimecres 24. Els treballs consistiran en un escombrat previ de les sorres existents en la superfície a pavimentar i l’estesa d’una capa de mescla bituminosa de 5 centímetres de gruix.Aquestes actuacions se sumen al conjunt d’intervencions que la regidoria de Medi Ambient i Ocupació realitza en el marc del contracte de treballs d’arranjament ordinari de camins del terme municipal de Reus i neteja subsidiària de solars, adjudicat a l’empresa J. Morell per un import anual de 100.000 euros.Fruit d’aquest contracte, en els darrers mesos s'han realitzat arranjaments amb maquinària i aportacions de grava als camins següents: camí de les Puntes, camí del Burgaret, camí del Mas de la Sena, camí de la Creu, camí de la Creu, camí de la Selva, camí del Mas de Larrard, camí de Vilaseca, camins del cementiri, camí de l’Institut Pere Mata i camí de Monterols, camí d'Aiguesverds, camí del Mas del Blasi, camí del Mas de Marqués i camí del Mas de les Monges.