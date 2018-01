El Consell de Gecohsa va rebutjar optar de nou a la gestió de Móra

ERC i PSC van ser els únics en votar «sí» al juny

Una empresa pública

El Consell d’Administració de Gecohsa va rebutjar, durant una reunió el passat 22 de juny del 2017, optar a una possible licitació de la gestió de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre a la finalització de l’actual concessió administrativa, que desvincularà el centre de Reus a partir del proper mes d’abril. El punt, el setè de l’ordre del dia i inclòs a petició d’un dels consellers, pretenia aclarir «quina intenció té el Consell d’Administració» en relació a un hipotètic concurs sobre Móra «si es licita i ens hi podem presentar».La proposta, la qual treia a la llum dilluns el PSC en el marc de la valoració de l’expedient de pressupostos municipals per al 2018, va rebre el vot favorable dels socialistes i d’ERC, «però no el del PDeCAT». En aquest sentit, Andreu Martín lamentava que «no s’ha lluitat per mantenir la gestió de Móra, que generava ingressos importants». A la CUP, justificaven ahir la seva postura perquè «entenem que qualsevol hospital ha d’estar gestionat directament des de la Generalitat». Tal com figura en l’acta de la reunió del 22 de juny, el Consell d’Administració no va aprovar «el posicionament davant la finalització de l’actual concessió administrativa de la gestió de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre el mes d’abril de l’any 2018, en el cas que el Servei Català de la Salut procedeixi a la licitació, consistent en l’estudi dels plecs de les clàusules administratibes i els plecs de prescripcions tècniques per procedir a una eventual presentació a l’esmentada licitació».Al juliol, el conseller de Salut, Antoni Comín, va anunciar que una nova empresa pública del CatSalut, anomenada Salut Terres de l’Ebre, gestionarà l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre. L’entitat havia de començar a funcionar a partir de l’abril, que és quan finalitza la relació del centre amb Gecohsa, l’empresa fins ara responsable de l’hospital. Segons el mateix anunci, aquest model d’un ens territorial està previst que s’estengui a tot Catalunya i d’aquesta manera cada regió sanitària tindrà una empresa de gestió del CatSalut. Salut Terres de l’Ebre, però, i tal com passa amb el consorci de l’Hospital Sant Joan, encara no s’ha constituït.Després de la sortida de Tortosa i Amposta de l’accionariat de Ginsa, la plantilla de l’empresa de serveis i gestió administrativa tem que la desvinculació de Móra a l’abril doni lloc a una segona reestructuració. El col·lectiu, que ha patit sis acomiadaments i 33 reubicacions d’empleats, alerta que el pas podria desembocar en més casos.