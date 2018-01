El Cicle Grans Mestres programa set nous espectacles al Teatre Fortuny

Les representacions aposten per textos poc convencionals per tal d'atreure a nous públics

Actualitzada 23/01/2018 a les 15:51

El Teatre Fortuny ha presentat una nova edició del Cicle Grans Mestres que començarà el proper 6 de febrer i durarà fins al novembre. La nova edició compta amb set nous espectacles encapçalats i protagonitzats per diferents actors capdavanters de l'escena catalana. Els nous shows aposten per textos poc convencionals amb la intenció d'atreure i fidelitzar nous públics.Totes les representacions compten amb la direcció i dramatúrgia de Francesc Cerro-Ferran. Entre les obres hi ha 'UK Manifesto', 'Hamlet Solo', 'Shakespeare', etc.Les entrades estan a la venda a través de la web del Teatre Fortuny i a les guixetes. El seu cost serà de 15 euros (amb el 20% de descompte per a l'abonament de tot el cicle).