Ribó, sobre els avis de Reus: «Demanar llibertats i democràcia no és propaganda electoral»

El Síndic felicita el col·lectiu després que la JEC hagi reconegut que tenia dret a manifestar-se durant la campanya del 21-D

Actualitzada 22/01/2018 a les 14:10

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha felicitat aquest dilluns el col·lectiu Avis i àvies per la Llibertat de Reus, després que la Junta Electoral Central (JEC) hagi reconegut que tenia dret a manifestar-se durant la campanya electoral del 21-D.«És la primera vegada que la JEC baixa del burro del que és un acord de la junta provincial sobre un tema tan important com el dret de reunió i manifestació», ha asseverat Ribó durant una reunió a Reus amb els membres del col·lectiu. Segons el Síndic, els avis i àvies han aconseguit «una victòria democràtica molt important» que marcarà possibles decisions futures.Ribó ha recordat que, mentre la Junta Electoral Provincial de Tarragona considerava que les manifestacions dels avis podien significar «propaganda» per a una candidatura electoral, «demanar llibertats i democràcia no és propaganda de res més que del sistema democràtic».Més d’un centenar d’avis i àvies han omplert el Casal Despertaferro de Reus durant la reunió que han mantingut amb el Síndic de Greuges de Catalunya per analitzar la resolució de la JEC que els ha donat la raó. El 16 de gener, la junta va assegurar que compartia el criteri general del Síndic i va assumir que «durant els períodes electorals i fora de la jornada de reflexió i del dia de la votació», les manifestacions o concentracions ciutadanes, «sempre que es compleixin la resta de requisits legals per efectuar-les», queden «emparades pel dret constitucional de reunió».Malgrat que el col·lectiu no va poder mantenir el format de les seves manifestacions diàries a la plaça del Mercadal per demanar la llibertat dels «presos polítics», el Síndic ha subratllat que els avis han aconseguit una «victòria democràtica» que esdevindrà un precedent de cara a futures campanyes. «Era inadmissible que la junta provincial prohibís aquestes activitats quan són la base i l’essència de la democràcia», ha afegit Ribó.Segons el Síndic, darrere les manifestacions del col·lectiu no hi havia cap propaganda de tipus electoral, sinó la pròpia defensa del sistema democràtic. A més, ha opinat que el fet que la gent gran estigui «activada» per la defensa de les llibertats hauria de ser «un honor i un tresor per a la societat». «Això ho hauríem de mimar», ha demanat.El Síndic de Greuges ha recordat que ha elevat el cas a la Relatoria especial en drets de llibertat d'associació i d'assemblea pacífica de les Nacions Unides, que vetlla per la protecció d'aquests drets arreu del món i pot cridar l'atenció del Consell i l'Alt Comissionat sobre situacions que requereixen una especial atenció. «Hi haurà projecció internacional i serà un punt de referència per futures ocasions quan algú intenti vulnerar drets fonamentals», ha alertat.Rafael Ribó ha destacat que és la primera vegada que la decisió de la JEC és «tan clara» i s’ha felicitat perquè ara disposen d’un altre instrument «per consolidar les llibertats». El Síndic ha recordat que, durant el 21-D, també hi ha hagut altres «transgressions», com ara la manca d’igualtat d’oportunitats dels candidats empresonats, o la retirada de símbols partidaris de la «democràcia» i de la «llibertat».En la resolució adreçada a la JEC, el Síndic reclamava una interpretació extensiva i favorable a l'exercici d'un dret fonamental, el de reunió, recollit en la Constitució Espanyola. Per contra, apuntava, les restriccions o limitacions al lliure exercici d'aquest dret s'han d'interpretar de forma restrictiva, han de ser especialment rellevants i fonamentades en criteris jurídics fundats.