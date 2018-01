Regne Unit, Irlanda i Holanda sumen el 90% de viatgers de l'Aeroport

Polònia va estrenar-se amb 5.745 dels 6.426 venuts i Rússia ha crescut un terç en un 2017 que supera el milió de passatgers

Rainbow Tours debuta i fa el ple

6.600 russos més que l’any 2016

Ryanair copa un terç del mercat

Shannon o Tallin, nous enllaços

Fins a un 66,2% dels passatgers que van fer servir l’Aeroport de Reus el 2017 tenien com a origen o destinació, segons dades facilitades per Aena, el Regne Unit. Un total de 677.082 viatgers, en nombres sencers, que representen el contingent més important d’usuaris, per països, tant en vols regulars com en connexions xàrters, al llarg d’un any on s’ha superat per primer cop des del 2011 el milió de passatgers, amb fins a 1.022.964.Per darrere del Regne Unit, i amb 142.622 usuaris, hi ha Irlanda. Entre Reus i Holanda es van moure 90.221 viatgers, i 54.055 van comprar bitllets per a l’enllaç amb Bèlgica. Alemanya, amb 23.182 passatgers, es perfila com la darrera destinació per damunt dels 20.000 i precedeix Rússia, que repetia a les instal·lacions reusenques i ha assolit els 17.645 seients venuts. La ruta amb Polònia, la primera de regular que s’activava, deixa 5.745 passatgers.Els avions del touropoerador Rainbow Tours que realitzaven el trajecte entre Reus i Katowice van volar pràcticament plens durant el global del període en què l’enllaç va operar-se, de juny a setembre. En detall, el mes d’agost va ser el més fructífer, amb 1.789 passatgers pels 1.265 que havia deixat el juny i els 1.262 que va deixar el setembre.La connexió polonesa oferia un únic vol setmanal, els dimarts, amb aparells Boeing 737-800 de la companyia Enter Air que compten amb 189 places. A través dels diferents canals de venda, Rainbow Tour havia ofert a l’inici dels vols un total de 6.426 bitllets. La dada de 5.745 passatgers deixa un 89,4% dels seients venuts en el que ha resultat el primer estiu de la ruta.Els russos, dels quals s’esperava una remuntada aquest 2017 després d’un període de davallada, han estat 17.645: prop d’un 2% en el total però el sisè grup més important per destinacions. Fins a 14.325 dels usuaris, en aquest sentit, van emprar l’aeroport de Vnukovo mentre que els 3.405 restants van venir i tornar des de Sheremetyevo.Al 2016, per les instal·lacions de la capital del Baix Camp s’havien mogut 11.026 persones amb origen o destinació a Moscou, 6.619 menys que ara.En línies generals, el llistat de les destinacions amb més passatgers –sovint també perquè, per païssos, acumulen més aeroports enllaçats amb el de Reus– es manté molt ajustat al del 2016, quan Regne Unit, Irlanda, Holanda, Bèlgica, Alemanya i Rússia també van copar els llocs de més afluència en relació a l’Aeroport reusenc. Enguany, però, la vuitena posició l’ocupa Grècia, amb 1.258 passatgers que són resultat d’una operativa puntual i xàrter d’Aegean Airlines a través del touroperador Travel Factory, que va dur a la Costa Daurada estudiants grecs a finals del mes de març. En total, van realitzar-se una desena de moviments entre aterratges i enlairaments, combinats amb El Prat.Pel que fa a companyies aèries, Ryanair continua manegant en solitari més d’un terç del mercat reusenc i al 2016 va moure 369.638 viatgers. Per darrere hi ha Jet2.com, amb 211.286 i Tui, amb 195.199 viatgers per davant de Thomas Cook, que en va moure 123.689 com la darrera gran aerolínia a l’equipament.A finals de la setmana passada, s’anunciava una ruta regular amb l’Aeroport de Shannon, a Irlanda, del març a l’octubre, i volts xàrter a Tallin amb Aurinko Estonia, entre el maig i el juny.