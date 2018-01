El PSC de Reus confirma que no donarà suport als pressupostos

El portaveu del grup, Andreu Martín, interpreta la inclusió de partides per a l'hospital com una evidència que el conveni per al futur consorci és «paper mullat»

Actualitzada 22/01/2018 a les 14:30

El PSC de Reus ha confirmat que votaran en contra dels pressupostos d'enguany de l'Ajuntament, en el ple ordinari previst aquest dijous. Segons el grup municipal del PSC, «empetiteixen el potencial econòmic de Reus». Així ho ha afirmat el seu portaveu, Andreu Martín, en roda de premsa aquest dilluns. Segons Martín, el fet que els comptes incloguin partides econòmiques per a l'Hospital Sant Joan de Reus evidencia que el protocol signat per tirar endavant el consorci anunciat per la Generalitat és «paper mullat». «No serem còmplices d'un pressupost que reflecteix una manera de governar que no compartim i que no ens genera confiança», ha declarat.En primer lloc, el PSC lamenta que el pressupost sigui un 1% inferior al de l'exercici anterior i «empetiteixi el potencial econòmic de la ciutat». Martín ha explicat que els ingressos que generava l'Hospital de Móra d'Ebre suposen una reducció de 15 milions i que aquesta disminució s'origina per la previsió que ha fet la societat mercantil Gecohsa, tenint en compte l'extinció de la concessió per a l'explotació i gestió de l'Hospital de Móra, que acaba a l'abril. El portaveu ha fet referència a un acord del consell d'administració de Gecohsa del passat mes de juliol, remarcant que només PSC i ERC van votar a favor que, en cas d'obrir-se un nou concurs públic per a l'explotació i gestió de l'Hospital de Móra, Reus s'hi tornés a presentar. La resta de grups, s'hi van abstenir. «La manca d'ambició d'aquest govern i la nul·la gestió política han provocat la manca de confiança de la Generalitat cap a la nostra ciutat. Per tant, Reus té un pressupost més petit perquè l'alcalde ha volgut», ha afirmat.A més, el PSC considera que es tracta d'un pressupost «fictici i poc rigorós». En aquest sentit, el portaveu ha fet referència al fet que no aclareix si el consorci de l'Hospital Sant Joan de Reus tirarà endavant. «Si el Consorci s'ha de posar en marxa aquest any, per què es fa un pressupost de l'hospital de tot l'exercici?», s'ha preguntat Martín. D'altra banda, ha posat de manifest que l'hospital ha previst una subvenció a l'explotació de la seva activitat per part de la Generalitat per un import de 3 milions d'euros. «Ens havien dit que això no es podia fer. Ara ho fan. Per què no ho han fet en anys anteriors? D'on surt la xifra de 3 milions? Per tancar en equilibri? Significa això que no tenen cap garantia que es posarà en marxa el consorci? Perquè això només ve a demostrar que el document signat és paper mullat!», ha etzibat Martín.Martín també ha justificat el seu 'no' a un pressupost perquè considera que augmenta la despesa en benestar social, només en base als ingressos de la Generalitat -per l'increment del nou Contracte programa signat amb el Departament de Benestar Social i per l'assumpció del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i el Servei d'Integració en Famílies Extenses.«No podem donar suport a aquest pressupost perquè no volem ser còmplices de posar 320 milions d'euros en mans d'un govern que crea tanta inseguretat i recel, amb una manca de visió molt preocupant poc compromès i reduccionista, perjudicant la ciutat i el benestar dels reusencs i, en darrer terme, d'un govern que està instal·lat en una desídia que està arribant a uns nivells alarmants», ha conclòs.El portaveu socialista també ha retret que l'equip de govern hagi donat poc marge de temps als grups a l'oposició per presentar esmenes als comptes. «Quan el regidor afirma que el pressupost no inclou cap proposta de l'oposició és perquè el govern no té cap voluntat per fer-ho», ha reblat.