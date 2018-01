Commemoració dels 150 anys de la presència de monges claretianes a Reus

La seva presència a la capital del Baix Camp es remunta a l'any 1867, quan van arribar sis germanes missioneres procedents de Tremp

Origen cubà

La comunitat de germanes missioneres claretianes de Reus han commemorat els 150 anys de presència a la ciutat de Reus. L'origen de la seva presència a la capital del Baix camp es remunta al 1867, quan s'hi van establir sis germanes missioneres claretianes, procedents de Tremp.Per commemorar la fita, el passat dissabte, 20 de gener, es van organitzar diversos actes. Així, per exemple, es va fer conferència a l'Arxiu Municipal de Reus sobre el recorregut històric de les germanes claretianes a Reus entre 1867 i el 2017 a càrrec de Carmen Bernal. També es va realitzar una visita guiada al Museu de Maria Antònia Paris ubicat a la mateixa casa d'espiritualitat a Reus a càrrec de la germana Jolanta Kafka, superiora general de la Congregació i la celebració d'una missa d'acció de gràcies al Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus.La missa de celebració va ser presidida pel Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol i la van concelebrar el vicari del govern provincial dels missioners claretians a Catalunya, P. Màxim Muñoz; el prior-arxipreste de Reus, Mn. Joan-Antoni Cedó; i d'altres preveres de la ciutat de Reus i l'arxidiòcesi.L'Arquebisbe, en la seva homilia, va tenir un record especial per a totes les persones que en el seu moment van fer possible la fundació de la comunitat. «En primer lloc a la vostra fundadora, Maria Antònia París, nascuda el 28 de juny de 1813 a Vallmoll i de la que l'any 2013 vam celebrar el bicentenari del seu naixement. Ella juntament amb el P. Claret va fundar les Religioses de Maria Immaculada, Missioneres Claretianes.», va manifestar.Malgrat que en el seu origen, a Cuba, les germanes missiones claretianes van centrar-se en una tasca d'evangelització fora de Catalunya, una vegada acabada la Guerra Civil es va iniciar la seva tasca a Reus amb una casa d'acollida depenent del Tribunal de menors competències que més tard assoliria la Generalitat. Aleshores van passar a ser un Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE).L'any 2008, quan ja no es va poder atendre adequadament aquesta missió, la casa es va reorientar per a ser un centre d'espiritualitat, ubicar al carrer Maria Antònia París de Reus, que és la seva missió actual juntament amb l'acció pastoral i social en diversos llocs de la zona.