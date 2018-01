Salut situa la porta d’entrada del brot, que afecta 35 treballadors, en un dels 25 pacients rebuts a urgències al 2017 pel paràsit

Una situació «de meseta»

El pas de prop de 200 professionals pel Servei de Vigilància de la Salut de l’Hospital Sant Joan de Reus ha elevat en les darreres hores de 26 a 35 els casos de sarna diagnosticats a personal del centre, gairebé tots ells entre treballadors d’urgències i un, detectat ahir, a l’àrea quirúrgica. Sobre aquest últim, el director del Sant Joan, Òscar Ros, ha precisat que es tracta de la parella d’un empleat d’urgències, fet pel qual el contagi hauria tingut lloc «en l’àmbit familiar» i no a les instal·lacions del centre sanitari.El cas, tot i que aïllat, ha provocat que hagi de revisar-se i tractar-se de forma preventiva el global de la plantilla de l’àrea quirúrgica –tal com s’ha fet amb la del servei d’urgències, entre un i altre uns 300 treballadors– per descartar riscos en «una zona delicada». El «neguit» generat pel brot de sarna havia portat igualment, en els darrers dies, personal d’altres àmbits de l’Hospital a sotmetre’s voluntàriament a un reconeixement al Servei de Vigilància. L’anomenat «entorn de convivència» dels 35 positius rep tractament profilàctic, una pomada que anul·la la capacitat per infestar altres persones. Tots els treballadors continuen al seu lloc de feina però ja no podrien transmetre la sarna.Sobre la porta d’entrada del brot, el subdirector territorial de Salut Pública al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, Conrad Casas, ha detallat que el servei d’urgències va atendre al llarg del 2017 un total de 25 persones que patien sarna. Tenint en compte que el període d’incubació de la malaltia és de sis setmanes, «la visita d’algun dels darrers pacients de l’any passat, probablement cap al novembre podria coincidir amb l’inici del brot», que després va propagar-se a través d’un estoc de roba a la zona d’urgències. «No és possible», però, «determinar amb exactitud quin pacient va ser l’origen, cosa que sí que es pot fer amb altres malalties».En aquest sentit, Ros ha concretat que «habitualment, al servei cadascú té la seva bata», tot i que aquesta «els treballadors acostumen a posar-se-la quan entre o surten, ja que a urgències se sol treballar directament amb el pijama perquè és més còmode». Els ous del paràsit, «es poden mantenir durant hores a la roba», i recordava que el mateix paràsit «s’alimenta de capes mortes de la pell i per a ell és bàsica la humitat i l’escalfor». Vinculat als estocs de roba i a l’àrea quirúrgica, el director de l’Hospital Sant Joan ha explicat que «allà el canvi de roba és diari i és entre intervenció i intervenció», fet que reforça la convicció que el cas que s’hi ha donat ve d’un contagi per proximitat amb un treballador del servei d’urgències.El centre ha intensificat les mesures d’higiene per evitar contagis. De qualsevol forma, i «tenint en compte les sis setmanes d’incubació, que ens donen una finestra força àmplia, no descartem l’aparició de més casos» que podrien anar sortint a la llum a mesura que avanci la feina del Servei de Vigilància de la Salut. La previsió és que una cinquantena de professionals més hi passin durant el dia d’avui. Amb 35 treballadors diagnosticats, Ros valorava ahir que «ens podríem trobar en una situació de meseta», és a dir, que «pogués aparèixer alguna altra persona contagiada de sarna però estiguéssim a prop dels màxims».Preguntat per la possibilitat que la sarna s’hagi estès a altres àrees de l’Hospital, el subdirector territorial de Salut Pública al Camp ha insistit que «en general, els treballadors que més solen contagiar-se són els d’urgències perquè són els qui reben el primer impacte dels malalts i l’escenari fa que siguin menys proactius a l’hora de la protecció». El centre actualitzarà les dades del brot, a partir d’ara i «si no hi ha cap canvi significatiu», cada tres dies.