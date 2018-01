Més persones han estat diagnosticades amb aquesta malaltia aquest cap de setmana

Actualitzada 21/01/2018 a les 18:17

Tres treballadors de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus han estat diagnosticats amb sarna. Aquests tres nous casos fan que la xifra s’elevi fins a 26 afectats per aquesta malaltia, tots ells ja estan rebent un tractament que impedeix transmetre la malaltia. A més, per indicació de la Secretaria de Salut Pública al Camp de Tarragona i de la Comissió d'Infeccions de l'Hospital, des de divendres s'ofereix un tractament profilàctic per prevenir als professionals del servei d'urgències, on s'ha detectat el brot.