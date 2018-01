El Museu de Reus incorpora una vídeoinstal·lació de l'artista Anthony McCall

La peça es pot veure a la Sala Quatre dins de l'exposició 'Aproximacions creatives a la col·lecció BEEP d'art electrònic'

Actualitzada 20/01/2018 a les 19:00

El Museu de Reus ha incorporat aquest dissabte una nova peça de l'artista britànic establert a Nova York Anthony McCall dins de l'exposició 'Aproximacions creatives a la col·lecció BEEP d'art electrònic'. Per les dimensions i característiques de la instal·lació, que es titula 'Face to Face II (2013)', la peça es pot veure a la Sala Quatre del Museu. La vídeoinstal·lació està formada per dues projeccions de llum en ambdues pantalles que requereix la presència del públic per prendre vida. Per mitjà de llum, ombra i fum, l'artista genera un espai efímer, en el qual el visitant té la sensació de travessar parets de llum sòlida, que es transformen amb el contacte del seu cos creant sempre noves geometries i imprevisibles alteracions de l'espai arquitectònic. Aquest és un dels projectes singulars que han tingut lloc a la ciutat amb motiu de la Capital de la Cultura Catalana Reus 2017 i estarà disponible fins al març.Anthony McCall és conegut per les seves instal·lacions de llum sòlida, una sèrie que va començar el 1973 anomenada «Line Discribing a Cone», en el que una forma volumètrica composada per la llum projectada evoluciona lentament a l'espai tridimensional. La seva obra és reconeguda internacionalment en exposicions al MOMA i al Whitney Museum (Nova York), centre Pompidou (París), a la Tate Britain o a la Serpentine Gallery (Londres).La peça s'ha presentat aquest dissabte davant un grup de galeristes i experts en art i ha comptat amb l'assistència de l'alcalde, Carles Pellicer, el responsable de l'empresa BEEP, Andreu Rodríguez, i els comissaris de la mostra.