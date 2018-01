Un pitbull mata un gos pequinès i mossega el braç a la seva propietària a Reus

La Guàrdia Urbana ha obert diligències a la propietària del gos de raça potencialment perillosa, que no portava morrió en el moment del succés

Un gos pitbull va atacar i acabar amb la vida d'un altre gos pequinès, el passat dimarts a la nit, a Reus. Els fets van succeir a la zona d'esbarjo del carrer Bellavista, al barri del Pelai. El gos de raça potencialment perillosa també va provocar ferides a la seva propietària, a qui va mossegar al braç en intentar separar-lo del gos més petit que va resultar mort.La Guàrdia Urbana de Reus va rebre l'avís d'aquest succés prop de les 10 de la nit i es va dirigir fins al lloc dels fets. En arribar, va poder comprovar com hi havia un gos mort i una dona que tenia sang al braç a causa de la mossegada del seu ca. Per aquest motiu els agents van sol·licitar una ambulància, que va atendre la ferida i la va traslladar a l'Hospital Sant Joan de Reus.El gos de raça pitbull ha quedat en custòdia de l'Última Llar. Per altra banda, la Guàrdia Urbana ha obert diligències a la propietària del gos de raça potencialment perillosa, ja que no portava morrió en el moment en què es va produir el succés.