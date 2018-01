Un nou cas de sarna entre els treballadors del Sant Joan eleva el brot a 23 afectats

El centre inicia una enquesta epidemiològica a tots els possibles contactes dels contagiats per oferir-los el tractament

Actualitzada 19/01/2018 a les 14:44

L'hospital Sant Joan de Reus ha detectat un nou cas de sarna entre el personal sanitari del centre. Així, el brot s'eleva a 23 afectats i no es descarta que se'n confirmin de nous en els pròxims dies. Els 22 afectats que ja han acabat el tractament s'han incorporat al seu lloc de treball. D'altra banda, seguint les recomanacions de Salut Pública i la comissió d'infeccions del centre, es farà una enquesta epidemiològica a tots els possibles contactes que hagin tingut els afectats des de la detecció del primer cas per oferir-los un tractament profilàctic. Fins ara, no s'ha detectat cap cas fora de l'entorn del personal mèdic. Es mantenen també les mesures d'higiene i preventives posades en marxa al servei d'urgència, on s'ha detectat el brot. El director de l'hospital, Òscar Ros, reconeix que és difícil saber l'origen del brot, tot i que creuen que la malaltia s'ha mantingut en una àrea d'urgències on hi havia un estoc de roba laboral –com ara bates- que hauria funcionat com a mecanisme de transmissióL'hospital ofereix un tractament preventiu als treballadors del servei d'urgències. A més, també se'ls ofereix als possibles contactes dels 23 contagiats, encara que no presentin símptomes de la malaltia. Es descarta que aquest procediment s'hagi de seguir amb els possibles contactes d'aquells que no presentin la malaltia. Per ara, no s'ha detectat cap cas del brot fora del personal del servei d'urgències de l'hospital. En cas que hi hagi algun afectat de fora l'entorn, se l'emplaça a què vagi a un centre d'atenció primària a tractar-se. Aleshores, Salut Pública investigarà si el cas té relació amb el brot de l'hospital reusenc.Des del centre assenyalen que el brot, que s'hauria escampat per la roba a partir del compartiment de bates contaminades, no es deu a una falta d'higiene. «Aquesta és una malaltia contagiosa però no és infreqüent», ha explicat el subdirector de Salut Pública al Camp de Tarragona, Conrad Casas. De fet, en els darrers deu anys hi ha hagut entre sis i set brots anuals a Catalunya que normalment es produeixen en centres tancats –com residències d'avis- o en àmbit familiar. Tampoc està relacionada amb les condicions socioeconòmiques, sinó pel contacte directe amb roba compartida contagiada.Casas ha explicat que el paràsit de la sarna és diferent de la que afecta els animals. En humans, la malaltia produeix una mena de reacció al·lèrgica que produeix una picor intensa que serveix com a símptoma de diagnòstic. La sarna té un tractament efectiu que fa que, des del moment en què es comença a aplicar pomada, l'afectat deixi de ser contagiós. Per això, segons explica el centre, els treballadors que s'han sotmès al tractament continuen treballant. Tot i això, els afectats poden continuar sentint picor. «El tractament elimina els ous i el paràsit», ha explicat Casas. La malaltia sol afectar a les mans i també al tronc, tot i que pel mateix contacte es pot passar a la resta del cos..