Primers Pressupostos Participatius a Reus

Es podrà votar entre 43 propostes d’àmbit urbanístic, de seguretat i de convivència, entre d’altres

Actualitzada 19/01/2018 a les 16:53

Els ciutadans de Reus tenen una cita entre el 26 de febrer i el 15 de març per poder votar entre 43 propostes per als Pressupostos Participatius. Aquesta iniciativa es fa per primera vegada a la capital del Baix Camp i les propostes d’inversió compten amb una dotació de 750.000 euros. L’Ajuntament en total ha rebut 93 idees, de les quals s’han validat 43, que passaran a la fase de votació.La regidora de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores, destaca que «els pressupostos participatius són una eina per democratitzar les polítiques públiques municipals mitjançant el diàleg amb la ciutadania i permeten millorar la seva representació en el govern de la ciutat».Entre les propostes presentades, predominen les actuacions de millora urbanística en diversos àmbits, com és l'arranjament de voreres i carrers, la millora de camins, l'actuació en parcs i espais verds, la millora de la il·luminació en determinats espais o l'adequació dels accessos a dues escoles. D'altres, posen l'èmfasi en les actuacions per millorar la seguretat i facilitar la convivència, com per exemple la il·luminació de passos de vianants o el tancament de determinats parcs per evitar les molèsties durant la nit. D'altres proposen intervenció en equipaments com La Palma o l'Skatepark.Les propostes rebudes, amb la indicació de si han estat validades o rebutjades, així com les respostes a cadascuna de les aportacions es publicaran a la plataforma Reus Participa, que permet fer seguiment de tot el procés de manera transparent.A la votació podrà participar tota la ciutadania, de 16 anys o més, que estigui empadronada a Reus. Aquests s’hauran de registrar a la plataforma de participació ( www.participa.reus.cat) . Cada ciutadà podrà votar 2 ‘Grans projectes’ i 4 ‘Petits projectes’. Els Centres Cívics de la ciutat comptaran amb un espai dotat d’ordinadors per tal que la ciutadania pugui participar.Finalitzat el període de votació i en funció del nombre de vots rebuts per cada proposta, s’escolliran per ordre aquelles més votades i que es puguin incloure dins la partida econòmica destinada als Pressupostos Participatius: un mínim de 3 ‘Grans projectes’ i un mínim de 6 ‘Petits projectes’ (que s’ampliarà fins assolir el límit de 750.000 euros).