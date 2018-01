Pellicer: «Seguim a la captura de qui no recull excrements del seu gos»

L’alcalde respon preguntes del públic sobre actualitat local en un acte obert al Centre d’Amics de Reus

L’Aeroport, «per estar orgullós»

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va prestar-se ahir a un intercanvi de punts de vista amb els assistents a un acte obert organitzat pel Centre d’Amics de Reus i que va servir el batlle per fer balanç de la situació política i econòmica vinculada al municipi, però també per respondre a aquelles qüestions que més interessen els seus veïns. Pellicer va repassar temes d’actualitat local com el baixador de Bellissens o els pins retirats durant les obres de la plaça Catalunya, les quals «acabaran aquest mes», i va avançar algun projecte com ara l’inici imminent de la remodelació de l’entorn de la plaça de la Sang o la segona fase de la nova zona verda de Mas Mainer. També va referir-se a la iniciativa de la Ciutat de la Música 2018, un esdeveniment «únic al món» i que servirà per «enfocar enguany la cultura». I a un dels temes ciutadans estrella, la recollida dels excrements de gossos. En aquest sentit, l’alcalde va recordar que «continuem a la cerca i captura d’aquelles persones que, quan el seu gos fa les seves necessitats, no les recullen».Sobre aquesta qüestió, Pellicer va detallar que «cada matí una parella de la Guàrdia Urbana de Paisà tomba per la ciutat tenint cura que els amos dels animals compleixin amb les seves obligacions». I que la campanya engegada mesos enrere per l’Ajuntament en aquesta línia –que ara se centra en el censat i xipatge de les mascotes– «ha servit per conscienciar l’opinió pública que això és important i que hi hem d’estar a sobre». «Per això serveixen eines com l’ordenança de civisme», afegia Pellicer, que assegurava que «quan algú no recull els excrements del gos i marxa, ens ocupem que sigui informat que això no pot fer-se i, si, pertoca, que també sigui sancionat».En matèria urbanística, Pellicer va explicar que la setmana vinent arrencarà «l’asfaltat de les zones del barri Gaudí on hi ha edificis, per acabar amb aquesta impressió de sorra i fang», i que aquest 2018 «s’enderrocaran les set naus pendents d’anar a terra al barri del Carme» per part de l’Incasòl. Aquesta obra posarà fi, de retruc, «al problema dels coloms». L’alcalde va fer la comparativa entre les llicències d’obres urbanístiques concedides al 2013, un total de 23, i les 69 per enguany. Les obres menors, va precisar, també han passat de 624 a 1.166.El batlle va reivindicar la rellevància de l’Aeroport de Reus, del qual va dir que «hem d’estar orgullosos perquè costa molt de tirar endavant però cada cop hi ha més gent que el fa servir perquè està molt ben posicionat». Després de tancar un 2017 on, per primera vegada des del 2011, les instal·lacions de la capital del Baix Camp han superat el milió de passatgers, Pellicer qualificava aquest com «un aeroport de referència» i subratllava la feina per impulsar-lo. Tot just ahir es donava a conèixer, com a un dels fruits de la participatiu a Fitur, una nova connexió regular amb Shannon i l’estrena de vols xàrter a Tallin.Amb l’Hospital Sant Joan travessant una nova crisi, ara provocada pel brot de sarna que ha afectat 22 dels seus treballadors del servei d’urgències, l’alcalde deia ahir, en al·lusió al consorci amb el CatSalut que encara no s’ha establert, que «necessitem que la Generalitat gestioni l’Hospital, un conveni que no ens faci patir més». Sobre la qüestió social, Pellicer desgranava algunes dades del balanç de benestar i apuntava que, el passat 2017, Reus va repartir prop de 30.800 àpats a través dels menjadors. Xifres com aquestes, reflexionava, constaten que «cal continuar ajudant perquè encara hi ha gent que necessita ajuda».