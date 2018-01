Un incendi crema totalment la planta baixa d'un mas a Reus

Cinc dotacions de Bombers han treballat en l'extinció del foc, que no ha causat ferits

Actualitzada 18/01/2018 a les 09:20

Un incendi s'ha declarat, la matinada d'aquest dijous 18 de gener, a un mas de Reus. El foc s'ha originat prop de dos quarts de dues de la matinada al Mas del Moral i ha cremat completament la part baixa de l'edifici. La primera planta ha quedat afectada pel fum i sembla que no hi ha afectacions estructurals importants. El succés no ha causat danys personals.En l'extinció del foc hi han treballat un total de cinc dotacions de Bombers de la Generalitat, que van aconseguir controlar les flames a les 2 de la matinada. Un cop controlat el foc, s'ha ventilat el mas i s'ha fet recerca en el seu interior per confirmar que no hi havia cap persona dins. L'incendi s'ha donat per extingit a dos quarts de quatre de la matinada.