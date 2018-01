Reus acollirà un sopar groc en solidaritat amb els polítics empresonats

L’àpat se celebrarà al Restaurant Color d’Olor de Poma els dies 25 i 26 de gener

Actualitzada 18/01/2018 a les 12:56

Reus celebrarà properament un sopar groc solidari amb els polítics empresonats. D’aquesta manera la capital del Baix Camp se suma a la iniciativa de la cuinera Ada Perellada, que va organitzar un sopar groc solidari el passat 9 de gener al seu restaurant Semproniana. En aquests sopars, la característica principals és que els ingredients són grocs i els beneficis es destinen a la Caixa de la Solidaritat amb els polítics empresonats.El sopar groc solidari a Reus se celebrarà al Restaurant Color d’Olor de Poma el dijous 25 de gener i el divendres 26 de gener. En total hi haurà 100 places, 50 per cada un dels dos dies, i el preu de l'àpat serà de 50 euros. En el sopar hi seran presents alguns dels familiars dels presos i de dirigents nacionals de les entitats organitzadores: Òmnium Baix Camp i l’ANC de Reus.