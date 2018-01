Les carrosses de Carnaval no entraran al tomb de ravals en la rua de dissabte de Reus

La FRAC lamenta que Cultura hagi dit «no» a la proposta i l’Ajuntament manté que no s’ha pronunciat i que espera un informe

La Federació Reusenca d’Associacions de Carnaval (FRAC) dóna per perduda la rua del dissabte de Carnaval al tomb de ravals després d’haver mantingut, aquest mateix dimarts al vespre, una trobada amb membres de l’Institut Municipal Reus Cultura on «ens han dit que, per motius de seguretat, hem de continuar al passeig», explica el president de l’entitat, Pere Turellols. El col·lectiu volia traslladar les carrosses al nucli del municipi coincidint amb el 40 aniversari de la recuperació del Carnaval a Reus, però «els polítics no estan disposats a mullar-se i no hi ha hagut la voluntat de fer aquest pas almenys enguany», valora Turellols, qui lamenta que «la proposta havia il·lusionat tothom i hauria suposat un canvi important a una festa que mou cada any molta gent però que sempre ha estat menystinguda». Fonts municipals es limiten a apuntar al Diari Més que «l’Ajuntament prioritzarà sempre i en tot cas la seguretat per damunt de qualsevol cosa» i es remeten a un informe encarregat a la Guàrdia Urbana que determinarà la viabilitat o no de la petició de la FRAC i que estarà enllestit «a finals de setmana».En aquest sentit, precisen que demà divendres, dia 19, hi ha programada una reunió amb totes les parts implicades al Carnaval i que serà llavors «un cop revisat l’informe, quan es comuniqui a la FRAC una decisió», cosa que «no s’ha fet fins ara». Turellols detalla, però, que a la citada reunió, la qual ha estat convocada en les darreres hores, «ens han cridat exclusivament per tancar el programa i no per tractar el pas pel centre, perquè s’això ja ens han dit que enguany no», i que aquest «serà el primer contacte directe que puguem tenir amb la regidora de Cultura».La FRAC no renuncia encara a que, a només tres setmanes de l’inici dels actes de Carnaval de Reus 2017, «l’Ajuntament pugui fer marxa enrere i reconsiderar la proposta». I és que, explica Turellols, «si ens han dit que el que demanàvem es podia valorar més endavant, de cara a altres anys, i que no tancaven la porta, per què no valorar-ho ara que és el 40 aniversari?». El recorregut que el col·lectiu buscava per sortir dels passejos contemplava el pas «pel carrer Sant Joan i per la plaça Prim, per després anar a buscar el mateix que es fa el diumenge i que cada any se’ns autoritza sense problemes».Si finalment, tal com tot apunta, la rua del dissabte no es trasllada al tomb de ravals, «tampoc no organitzarem cap altre acte de celebració de la data perquè, sincerament, ja no ens han quedat ganes de fer-ho», afegeix Turellols, que qualifica la trobada mantinguda dimarts amb membres de l’Institut Municipal Reus Cultura com «una de les més tristes». El president de la FRAC expressa que «la seguretat és important, és clar, però també és com un dogma: quan a un li plantegen que alguna cosa no es pot fer per seguretat, no té manera de rebatre-ho ni alternatives per plantejar». La FRAC va tancar sense cap sanció l’edició 2017 de la festa, la segona amb la nova normativa que limita el nombre de participants per carrossa i el volum de la música en vigor, i la que prometia major control després que, al 2016, quatre colles rebessin conseqüències per no ajustar-se al reglament.