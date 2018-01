Joan Amigó es posa al capdavant de l'Institut Pere Mata

Aquest havia estat el conseller delegat fins ara i substituirà a Francesc Font

Actualitzada 18/01/2018 a les 19:02

Joan Amigó Ferrater ha estat escollit nou president de l'Institut Pere Mata. Amigó, que fins ara havia estat conseller delegat, passarà a substituir a Francesc Font de Rubinat. Font va deixar per jubilació la presidència del Consell d'Administració del centre el passat 15 de gener, després de 24 anys al capdavant.Durant els últims mesos del 2017, s'han renovat la majoria dels vocals del Consell donant pas a les noves generacions. Com a nous membres s'han incorporat: Glòria Salvador Sedó, Josep Mercadé Gil, Joan Busquets Tarrats, Ferran Teixidó Pont, Ricard Font de Rubinat i Josep Pallejà Monné.Les diferents entitats del Grup Pere Mata sumen avui una plantilla de 2300 professionals, i compten amb un pressupost anual d'uns 100 milions d'euros, sent una de les primeres empreses de Reus.