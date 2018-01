Fins a 4 òrgans dels 22 donants de la província van viatjar en avió al 2017

Són casos en què el receptor era de fora de Catalunya, 2 dels quals van usar l’Aeroport de Reus i 2 El Prat, mentre que la resta van moure’s per carretera

Actualitzada 17/01/2018 a les 20:58

Plantilla curta i l’horari limitat

Un total de 22 cadàvers vàlids per a l’extracció d’òrgans van ser donats el passat 2017 procedents de centres hospitalaris de la demarcació de Tarragona, segons dades registrades al balanç anual de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). La xifra representa un increment de 4 respecte als 18 que van comptabilitzar-se l’any 2016, en la línia ascendent d’una activitat que enguany torna a batre rècords, i fixa en únicament 3 els cadàvers que havien estat detectats com a aptes per a trasplantaments a la província i que no es van donar. En detall, dels 22, fins a 19 cossos pertanyien a persones que van rebre atencions a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, altres dos eren de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i un, del Sant Joan de Reus.Entre tots els òrgans obtinguts a partir d’aquests 22 cadàvers de donants –habitualment, de cada cos resulta aprofitable més d’un òrgan–, 4 van ser trasplantats a receptors localitzats fora de Catalunya, en una altra Comunitat Autònoma de l’Estat. L’Aeroport de Reus va intervenir en el trasllat de 2 d’aquests 4 òrgans, tal com detallen fonts de l’OCATT al Diari Més, mentre que El Prat va realitzar el moviment dels altres 2 després que l’equip mèdic que se n’encarregava arribés en ambulància a Barcelona amb òrgans extrets a Tarragona, Tortosa o Reus.El protocol marca que només quan donant i receptor es troben en hospitals de Comunitats diferents els òrgans viatgin en avió, mentre que en la resta de casos estableix que el procediment es completi ordinàriament a través de vehicles especialitzats i per carretera. La majoria dels òrgans van a 8 hospitals de Barcelona –els únics de Catalunya o es fan trasplantaments– o del seu entorn. Al 2017, cap òrgan donat a Tarragona va anar a parar fora de l’Estat. Al territori, la taxa de donacions acaba d’enfilar-se als 44,1 donants per cada milió de persones.El trasllat d’òrgans en avió ha resultat polèmic en els darrers anys a l’Aeroport de Reus després que treballadors hagin tret a la llum un seguit de casos en què la plantilla curta de controladors i l’horari limitat de l’aeròdrom –que no està obert les 24 hores– va portar l’OCATT a programar trajectes per carretera a El Prat i volar des d’aquí al destí final tot i que els òrgans s’haguessin extret a Tarragona i l’Aeroport de Reus hi fos més proper. L’últim tenia lloc a finals d’octubre de l’any passat, quan un vol ambulància que havia sol·licitat l’ús de l’Aeroport de Reus per extraure i traslladar un cor del Joan XXIII cap a Madrid va haver de fer la maniobra a El Prat per manca de personal que assistís en l’operativa a les instal·lacions reusenques. Un mes més tard, un controlador atenia voluntàriament i fora del seu horari laboral un altre vol, en aquest cas també amb un cor però extret al Verge de la Cinta i que havia d’anar a Saragossa.Sindicats com UGT manifesten reiteradament que la incorporació de controladors posaria fi a situacions com aquestes i acabaria també amb les «pressions» que rep el col·lectiu per acudir a la feina fora del torn «perquè ens diuen que en la nostra decisió va una vida». Demanen que es crei un torn de guàrdia per a controladors i denuncien que Reus és l’únic aeroport del grup II que no en disposa d’un.