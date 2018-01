L’Hospital no ha donat la baixa als infermers i zeladors infestats, que es troben en tractament atesos pel Servei de Vigilància de Salut

Actualitzada 18/01/2018 a les 21:42

Intensificar la higiène

Sense afectació a pacients

Un total de vint-i-dos treballadors d’urgències de l’Hospital Sant Joan de Reus s’han vist afectats per un brot de sarna. Es tracta d’infermers i zeladors als quals el centre no ha donat la baixa ja que, iniciat el tractament, deixen de ser transmisors de la malaltia. Així ho ha explicar el doctor Oscar Ros, director de l’Hospital, que va assegurar que se’ls va aplicar una pomada i «vam donar vuit hores de descans i després es van poder reincorporar als seus torns de treball». Actualment tots els afectats es troben en tractament i han estat atesos pel Servei de Vigilància de la SalutEl primer cas de sarna es va detectar el passat divendres quinze de gener. Tot i així, aquest va ser «anecdòtic», i no va ser fins aquest dilluns «quan es van començar a disparar». El doctor Ros va reconèixer que el brot que afecta el centre de la capital del Baix Camp no és habitual, ja que normalment «no se solen afectar més de quatre o cinc persones», i va afegir que «la sarna no és una malaltia que sigui molt contagiosa».Un cop detectat el brot, l’hospital ho va comunicar al Servei de Salut Pública per tal d’activar tots els protocols de vigilància i d’inspecció. Conrad Casas, subdirector provincial de Salut Pública, va explicar que aquests protocols «s’estan duent a terme de manera coordinada amb l’Hospital de Sant Joan».El doctor Ros va aclarir que la sarna no és una malaltia «davant la qual es pugui fer una prevenció». Així i tot, el centre reusenc va donar una resposta immediata per tal d’evitar que els casos es puguin multiplicar. «Tot i que sol ser una malaltia difícil d’encomanar, una de les variables més comunes per al seu traspàs és la roba», va assegurar Ros. Per aquest motiu, al servei d’urgències del centre hospitalari s’han intensificat les mesures higièniques mitjançant «la neteja d’àrees comunes, de la roba que es pugui compartir i portar-ne sempre de nova en casos com les bates o els pijames». A més, tal com va explicar Oscar Ros, es pot utilitzar el mateix fàrmac en productes de neteja per tal de tractar els elements que puguin suposar un contagi de la sarna.Tant el doctor Oscar Ros com Conrad Casas van fer incidència en el fet que la sarna no és una malaltia greu i que, el cas que s’ha donat a l’Hospital Sant Joan respon a un brot que, tot i afectar una vintena de persones, es troba en una zona molt acotada. De fet, el doctor Ros va explicar que «es pot equiparar a un brot de polls en una escola» ja que compta amb un tractament immediat i molt eficaç.El subdirector provincial del Servei de Salut Pública va incidir en un missatge de tranquil·litat, al·legant que «no és contagiós per a la població, no estem en un cas d’emergència o d’epidèmia». El doctor Oscar Ros va concloure que, degut al nivell d’alerta que hi ha al centre hospitalari, «els casos que es detectin rebin tractement immediatament, així que esperem que el brot desaparegui en els propers dies».La desaparició del brot, tal com va explicar el doctor Ros, no implica que puguin aparèixer més casos «ja que la sarna té un període d’incubació mitjà d’unes sis setmanes». Així i tot, el director de l’Hospital Sant Joan va assegurar que no hi ha hagut cap pacient que s’hi hagi vist afectat: «No és una malaltia que es diagnostiqui a nivell hospitalari, es dóna en atenció primària i, pel temps que els pacients passen a urgències, és insuficient perquè s’hagin contagiat», va explicar. Casas va afegir que, en cas que un pacient desenvolupés la malaltia, «es comunicaria a l’Agència de Salut Pública».Tant la direcció del centre com el Servei de Salut Pública estan investigant quin pot haver estat l’orígen d’aquest brot de sarna. Conrad Casas va comentar que la infecció «segur que ha vingut de fora, però hem de determinar com ha pogut entrar i com s’ha produït el brot». Així i tot, l’únic que saben segur tan Casas com el doctor Ros és que el focus inicial d’aquest brot es va produïr al servei d’urgències.