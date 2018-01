Un reusenc de 60 anys ha fet més de 100 donacions de sang i plasma

El Sant Joan s’incorpora a la Marató de Donants

Un SMS informarà del receptor

Carles Juncosa és un dels donants de sang i plasma més actius de la demarcació. Des que s’hi va apuntar per primer cop, tot just «abans de fer la mili», no ha abandonat un hàbit que «per als qui col·laborem no representa res i ajuda a salvar moltes vides». Amb 60 anys, aquest veí de l’Arbolí nascut a Reus ha realitzat ja un total de 106 donacions al Banc de Sang i Teitixs.«Em vaig fer donant al 1978», explica, i apunta que «ser-ho m’ha servit personalment, entre altres coses, per mantenir controlada la pressió arterial i tot allò que es pot veure amb les anàlisis de sang que et fan cada cop que et punxen». Com que «sóc d’un grup força estrany, l’AB+», des del Banc de Sang «van informar-me que el meu plasma servia per a tots els grups i van demanar-me que hi tornés sovint». En els darrers anys, «dono plasma freqüentment i no falto a les maratons de sang que s’organitzen». Com que coneix sobradament la mecànica i els beneficis col·lectius d’aquest gest, Juncosa és un dels millors prescriptors del Banc de Sang i Teixits a Tarragona: «Per als que estem normalment bé de salut, donar és una obligació».Per mobilitzar els qui no estan tan convençuts encara, i compensar la reducció d’un 25% a les reserves per les festes de Nadal i l’epidèmia de grip, el Banc de Sang de l’Hospital Sant Joan de Reus s’ha unit a la Marató de Donants de Sang de Catalunya, que se celebra del 12 al 19 de gener als principals centres sanitaris del territori.Com a novetat, enguany, tothom qui doni rebrà un SMS quan la seva sang s’enviï a un hospital per tractar un pacient, de manera que el donant sabrà on ha anat a parar la seva aportació. En aquest sentit, la doctora Núria Vilanova, coordinadora de donacions del Banc de Sang i Teixits, recordava ahir que «cada bossa de sang es divideix en glòbuls vermells, plasma i plaquetes, de manera que una sola donació pot ajudar fins a tres persones que ho necessiten».Aquesta edició de la Marató de Catalunya vol posar de relleu l’experiència de la donació de sang amb el missatge La superexperiència de la donació de sang. Molt més del que dónes. La Marató és la campanya més gran de l’any i arriba en un moment en què –amb dades de dimarts– Catalunya té reserves de sang per a quatre dies quan la xifra òptima seria de 10. L’Hospital Sant Joan recull sang dimarts, dimecres i dijous de 9 a 14h, i dimarts i dijous tarda de 16 a 20h. La regidora de Salut, Noemí Llauradó, animava tothom a col·laborar.