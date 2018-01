Reus reclamarà a la Generalitat 2,25 MEUR pel finançament de les escoles bressol municipals

El consistori s’obre a negociar l’import final i la millor fórmula per al pagament de les subvencions impagades

Actualitzada 17/01/2018 a les 12:42

L’Ajuntament de Reus reclamarà a la Generalitat l’import de les subvencions que va deixar d’ingressar a partir del 2014 pel cofinançament de les escoles bressol municipals, un import que s’enfila als 2,25 MEUR. La capital del Baix Camp se suma així a la iniciativa d’altres municipis catalans i fonamenta la seva reclamació en la normativa vigent, els convenis formalitzats entre les dues administracions i, especialment, en el fet que el TSJC hagi dictaminat que la Generalitat té responsabilitat financera en les llars d'infants gestionades pels ajuntaments. Malgrat tot, l’Ajuntament de Reus obre la porta a iniciar converses amb la Generalitat per acordar la quantia final i la millor fórmula pel pagament de les subvencions impagades.El govern municipal -PDeCAT, ERC i Ara Reus- té sobre la taula un informe dels serveis jurídics municipals que avala la reclamació. Aquest tràmit es farà mitjançant un requeriment en primera instància i, en cas que no prosperi, amb un recurs contenciós administratiu.Segons l’informe de l’assessoria jurídica, la reclamació ha de referir-se a impagaments posteriors al mes de gener de 2014, donat que el dret al reconeixement o la liquidació de les obligacions prescriu, segons la normativa, al cap de quatre anys.Així mateix, l’informe municipal determina que la quantia de la reclamació haurà de ser de 1.300 euros per plaça, l’import que s’estableix en el darrer conveni que formalitzat entre l'Ajuntament i la Generalitat el març de 2013 per al curs 2011/2012. A data d’avui, l'import total a requerir per part de l’Ajuntament és de 2.250.300 euros.A Reus, les escoles bressol municipals han rebut finançament de la Generalitat des de l'inici de funcionament de la primera escola, el curs 2001-2002, fins al curs 2011-2012.Les escoles bressol municipals de Reus van tornar a obrir totes les aules disponibles a partir del curs 2016-2017, després de sis anys de no poder-ho fer a causa de la menor demanda de places motivada, principalment, per les conseqüències de la conjuntura econòmica en les famílies.La política de preus, amb una rebaixa de les tarifes durant tres anys consecutius, han posat de manifest la clara tendència del servei municipal a recuperar l’alumnat que havia perdut. En aquest sentit, la mitjana de l'ocupació de l'escolaritat de les escoles bressol municipals ha passat de 390 alumnes el 2014 a 459 l’any passat.A més, la política de preus s’acompanya d’una línia de subvencions per a les famílies amb més dificultats econòmiques. La meitat de les famílies usuàries de les escoles bressol municipals reben subvenció de l’Ajuntament.