Els marxants traspassen dues parades al voltant del Mercat Central

L’Ajuntament ha tret a concurs, en l’adaptació a la nova normativa, un parell de llicències de 9 i 12 metres, per 14 anys i al preu de 2.500 i 7.000 euros

Actualitzada 17/01/2018 a les 09:13

Dues llicències de venda i l’autorització d’ús de l’espai públic que les acompanya, vinculades a parades del mercat de marxants que es col·loca al voltant del Mercat Central en dilluns i dissabte, han sortit a licitació, transferides pels paradistes que fins ara se’n feien càrrec. Amb aquest tràmit, segons concreten fonts municipals, l’Ajuntament de Reus s’adapta a la normativa supramunicipal vigent i que estableix que, des del mes d’agost del passat 2017, «els traspassos de parades de marxants entre tercers no són lliures sinó que s’han d’adjudicar en un sorteig amb els marxants de la darrera llista d’espera o, en el seu defecte, amb qualsevol interessat que es presenti a l’oportunitat de convocatòria pública».En detall, la primera de les llicències que s’han posat a licitació pública es correspon amb un permís per comercialitzar productes els dilluns en una parada de 9 metres de llargada i amb 15 anys de vigència, fins al 2024. Per accedir-hi, cal acceptar la petició econòmica de 2.500 euros que fa el transmetent, estar donat d’alta a l’IAE i a la Seguretat Social i aportar una pòlissa d’assegurances d’un mínim de 300.000 euros i també diverses certificacions d’absències de deutes. La parada està ubicada a tocar de l’accés pel lateral dret del Mercat Central, al carrer Sardà i Cailà.La segona llicència a licitació és per vendre en dissabte en una parada de 12 metres i estarà vigent també fins al 204. Qui se’n desprèn demana 7.000 euros. En aquest cas, la parada dóna al carrer Sant Joan, a tocar de la plaça de les Oques. En ambdós casos, les quantitats que es demanen per l’obtenció de les parades és fixa i no s’admeten ofertes ni superiors ni inferiors. El termini per a concórrer a la licitació ja ha conclòs i l’obertura de propostes estava prevista per a passats cinc dies d’aquest termini.Oferta públicaLa Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires regula aquest àmbit en el seu article 15, on tracta qüestions relacionades amb la venda de mercaderies i prestació de serveis mitjançant estructures i parades desmuntables o vehicles botiga. Així, «s’estipula que si no hi ha cap marxant que compleixi els requisits adequats per accedir a la plaça que s’oferta, els ajuntaments han de convocar una oferta pública, detallant les característiques de la plaça i l’import sol·licitat per a la transmissió», precisen les mateixes fonts, que apunten que «si hi ha diversos interessats que compleixen les condicions per a optar a una plaça, aquesta s’ha d’adjudicar per sorteig». A finals del 2016, l’Ajuntament també va adaptar el reglament de marxants al marc català.