El TSJC anul·la el pla parcial del Camí del Burgar perquè no era viable

La sentència, exposada dimarts a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp, obliga a reformular-lo i acreditar-ne la rendibilitat

Actualitzada 16/01/2018 a les 20:38

El procés des del principi

Una nova sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat definitivament el pla parcial urbanístic del Camí del Burgar, que afectava 41.915 metres quadrats de sòl urbanitzable per convertir-los en un sector d’activitat econòmica, promogut per l’antiga GUPSA i localitzat a tocar de la C-14, entre el cementiri i el polígon Granja Vila. El motiu de la nul·litat, tal com detalla la resolució i confirmen fonts de Territori, és que els magistrats consideren que la documentació aportada per GUPSA –que actualment és Redessa– en tirar endavant el projecte «no demostrava que l’operació urbanística resultés viable econòmicament».La sentència és ara ferma i posa fi a un rosari de recursos des de l’aprovació inicial del pla, el qual va començar a caminar a mitjans del mandat 2007-2011. Tot i que amb data del maig del 2017, la resolució va passar ahir per la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp com al punt 34 de l’ordre del dia i en un tràmit en què els seus membres es donen per assabentats.Al setembre del 2011, la Comissió d’Urbanisme havia acordat deixar en suspens l’aprovació definitiva del pla del sector A.1 Camí del Burgar «fins que se n’incorporessin una sèrie de prescripcions o bé se’n modifiquessin diversos aspectes» necessaris per completar el tràmit. Un particular va recórrer aquesta suspensió, però, al mateix 2011 perquè entre les condicions que exigia la Comissió d’Urbanisme a GUPSA per donar llum verda al pla urbanístic «no figurava la demostració de la viabilitat econòmica del sector», una qüestió obligada per llei.El particular va acompanyar el recurs de l’informe d’un pèrit que apuntava que «no existiria cap benefici en l’operació sinó que el resultat seria negatiu en 405.646 euros, una mostra palpable que el pla parcial és inviable econòmicament».La sentència del TSJC que anul·la el pla referma una d’anterior que també l’anul·lava i que va ser recorreguda per la Generalitat davant el Tribunal Suprem, amb l’argument que el TSJC no hauria d’haver arribat a admetre mai la denúncia del particular contra el pla urbanístic perquè aquest havia acudit als jutjats en lloc d’esgotar la via administrativa: la Generalitat sostenia que el particular no havia presentat recurs d’alçada contra la suspensió, sinó que havia anat directament a la via judicial, quan encara es podia seguir la via administrativa.Al novembre del 2016, el Tribunal Suprem va determinar que el TSJC s’havia pronunciat sobre una qüestió diferent de la plantejada, «deixant sense resposta la causa realment plantejada», que era la manca d’esgotament de la via administrativa prèvia. I va tornar la causa al moment inicial per tal que el TSJC jutgés si s’ajustava a dret la suspensió del pla del Camí del Burgar. La secció tercera de la sala contenciosa administrativa ha resolt, ara, l’anul·lació del pla, en una sentència que va esdevenir ferma aquest passat mes de setembre coincidint amb la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Si volgués tirar la intervenció endavant, ara, Redessa hauria de «reiniciar la formulació del pla, acompanyant-lo d’un estudi econòmic financer que demostri la viabilitat». L’ estudi «ha d’estar enllestit abans de l’aprovació inicial del pla per part de l’Ajuntament de Reus», tal com precisen fonts de Territori.