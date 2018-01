La mesquita inicia l'obra d'ampliació per a ús complementari a l'oració

Els treballs, pressupostats en 120.000 euros, van posar-se en marxa ahir dimarts i s’executaran en tres fases

Actualitzada 16/01/2018 a les 09:23

Aules i la distribució d’aliments

Les obres que convertiran la nau annexa a la mesquita As-sunnah, gestionada per l’Associació dels Musulmans de Reus i Comarca i ubicada al polígon Granja Vila, en un espai per a activitats complementàries a l’oració, van arrencar ahir dimarts, tot just un mes després que el col·lectiu obtingués, el passat 15 de desembre, la llicència que perseguia des de dos anys enrere per tirar-les endavant. El projecte, pressupostat en uns 120.000 euros, dotarà la mesquita de 400 metres addicionals que acolliran aules per a diversos usos, una oficina, serveis i un saló d’actes. L’entitat no ha establert un termini per als treballs perquè els fons necessaris per culminar-los s’aniran recollint, a través d’aportacions de la mateixa comunitat, a mesura que aquests avancin. Mohamed Said Badaoui, portaveu de l’Associació dels Musulmans de Reus i Comarca, celebrava ahir la posada en marxa d’una iniciativa amb la qual, tal com explicava al Diari Més, «tothom es troba molt il·lusionat».Fins a tres fases dividiran les feines a executar al recinte. En la primera, explica el portaveu de l’entitat, es construiran l’altell i les columnes. En la segona, les separacions dels diferents àmbits i les aules prendran forma, i també ho farà un nou punt que servirà l’Associació dels Musulmans de Reus per integrar-se en la futura activitat com a punt de distribució del Banc dels Aliments. La tercera fase es correspondrà amb la col·locació del terra i de la instal·lació elèctrica i d’aigua. Tot plegat culminarà «amb una gran inauguració».Entre 200 i 300 persones acudeixen diàriament a la mesquita As-sunnah, segons apunta Mohamed Said Badaoui. Una xifra, aquesta, que cada divendres creix fins a les 1.200. En la tramitació del projecte i la llicència, «l’Ajuntament ens ha facilitat molt les coses», afegeix el portaveu del col·lectiu. La compra de la nau que ara es condiciona, al 2015, va coincidir en el temps amb la suspensió, per part del govern de Reus, de l’atorgament de llicències per a nous centres de culte, la qual va paralitzar l’ampliació d’As-sunnah. Ara, amb la nova normativa vigent i en les circumstàncies en què l’associació la proposa –tenint en compte la localització, als afores–, aquesta encaixa en el marc legal.