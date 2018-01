La llista d'espera al Sant Joan de Reus per una reconstrucció de mama és de 457 dies

El CatSalut explica la demora, que afronten 200 pacients, perquè Reus és referent en aquesta cirurgia i rep més flux de casos

Actualitzada 15/01/2018 a les 20:39

Reclamacions a Salut

L’Hospital Sant Joan de Reus acumula 457 dies d’espera per a operacions de mama, una intervenció per la qual es troben en llista, segons dades fetes públiques pel CatSalut aquest 14 de gener i corresponents al balanç del tancament del novembre, un total de 209 pacients. Prop d’un 10% d’aquests són homes. Al 2016, tal com detallen les mateixes xifres, 60 usuaris van sotmetre’s a una operació de reconstrucció mamària a l’equipament de la capital del Baix Camp. L’espera al Sant Joan quadruplica de llarg la del següent hospital amb més tardança per a intervencions de mama a la demarcació de Tarragona, el Joan XXIII, que fixa el marge en 95 dies i té 18 pacients en llista. L’Hospital del Vendrell triga 64 dies per aquesta operació, el Pius Hospital de Valls fins a 35 dies i l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, 17.Fonts del CatSalut expliquen la diferència entre centres pel fet que «existeixen dos sistemes per realitzar la reconstrucció plàstica de mama: al moment que s’opera el tumor o bé després». El fet que «Reus és la referència en la segona opció», anomenada en diferit, sumat a que l’Hospital Sant Joan també resulta «punter en reconstruccions abdominals» provoca que «el flux de pacients vagi a aquest centre». I, per tant, que hi hagi «més pacients en llista d’espera» i que els cirurgians del centre de la capital del Baix Camp «abordin més feina». El Sant Joan, de fet, és l’únic de la demarcació que, a més de reconstruir en el mateix acte quirúrgic en què es tracta el tumor, ofereix la reconstrucció en diferit.L’elecció d’una o altra alternativa bé donada «per la necessitat de les pacients –la immensa majoria són dones–, segons les seves característiques i la intervenció, i la recomanació del metge». En aquest sentit, cada cas resulta particular i també cada dona afronta de manera diferent la importància de la reconstrucció mamària, sempre entenent que la reconstrucció és un pas rellevant un cop s’ha intervingut sobre el càncer. El criteri de les pacients també pot prendre pes a l’hora de definir el sistema.El Sant Joan, centre capdavanter en oncologia, és un de la mitja dotzena d’hospitals catalans on el problema de les llistes d’espera va generar, entre l’1 de gener i el 31 de juliol del 2017, reclamacions al CatSalut pel temps per una reconstrucció mamària. En total, i tal com queda reflectit en la resposta a una pregunta parlamentària del 24 d’octubre, formulada per Ciutadans i adreçada al llavors conseller de Salut, Toni Comín, havien estat 25 les queixes formalitzades al global del territori per la demora d’intervenció quirúrgica en aquest àmbit, Una d’elles, a Reus. A principis d’abril, un informe elaborat per la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SCCPRE) sobre la situació de la cirurgia plàstica als hospitals públics de Catalunya alertava de la «manca d’aquest tipus d’especialistes al territori», on apuntava una taxa de 0,09 cirurgians plàstics per cada 10.000 habitants.L’equipament reusenc destaca també com al centre amb més dies d’espera per a cirurgia reparadora de pell, amb 479 dies; de la canal carpiana, amb 149 dies; de les amígdales, amb 170 dies; o histerectomies, amb 199 dies. En d’altres, com intervencions a lesions de parts toves de l’aparell locomotor, és més ràpid que Tarragona amb 158 dies pels 223 del Joan XXIII. Igual que en operacions de retina i iris, que acumulen 52 dies –amb 36 pacients– pels 104 –amb 49– del Joan XXIII.