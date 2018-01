La ciència en un instant precís

La Biblioteca Xavier Amorós de Reus acull una exposició de fotografia científica de la URV

Actualitzada 15/01/2018 a les 18:43

S’apunta que el grafè és el material del futur. És flexible, dues-centes vegades més resistent que l’acer, amb una gran conductivitat i força econòmic. Però a més, el grafè és cinc vegades més lleuger que l’alumini.Aquesta premissa ha estat el punt de partida de la fotografia que ha guanyat el III Concurs de Fotografia Científica a les Xarxes Socials, organitzat per la Unitat de Comunicació de la Ciència de la Universitat Rovira i Virgili. El seu autor és Joel Sánchez, que ha il·lustrat la lleugeresa del grafit amb una fotografia en què els estams d’una flor suporten aerogels formats de grafè.Aquesta fotografia, juntament amb 19 més, es poden veure, des de dilluns, a la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus. La mostra la integren una selecció de les imatges que es van presentar al Concurs de Fotografia Científica. Les fotos es podien presentar a dues categories, Micro i General, i fan referència a diferents disciplines científiques i tècniques relacionades amb la innovació, amb la divulgació científica i amb les aplicacions tecnològiques que es fan en l’àmbit de la URV.En la categoria Micro, el guanyador ha estat Francisco Algaba, amb una fotografia en què s’observen preadipòcits de ratolí en expansió sota el microscopi, que l’autor ha comparat irònicament, per la similitud de la forma, amb els shuriken, una arma tradicional del Japó. En aquesta categoria hi podien participar imatges d’objectes d’una dimensió real, menor o igual a un mil·límetre, i d’altres d’obtingudes mitjançant un instrument de micrografia (òptica o electrònica) o tècniques de difracció.Junt amb aquestes dues, l’exposició mostra imatges microscòpiques com la tràquea d’un ratolí vista des d’un microscopi òptic, d’Eneko Garate, o una gota de sang fotografiada per Adrià Segura. Altres fotografies presentades a concurs mostren el dia a dia de la URV, com la del ninot de simulació clínica de la Facultat d’Infermeria, signada per Arnau Martínez, o l’espai d’emmagatzematge de gasos a la Facultat de Química, obra de Núria Ruiz. També s’hi poden veure instantànies que capten accions puntuals, com la fotografia d’Ildefonso Cuesta, captada durant el XIII Concurs de Vehicles Autopropulsats, amb alumnes de primer del grau d’Enginyeria Mecànica, o El Curiosty de la URV, del taller Curiosity +10a, celebrat amb motiu dels 25 anys de la URV, que és obra de Daniel Fernández.Aquest concurs té la particularitat que només s’hi pot participar a través de les xarxes socials, Twitter o Instagram, i està dotat amb un premi de 200 euros en cada categoria. El jurat el conformen diversos representants de la URV, entre els quals hi ha Josep Manel Ricart, vicerector de Política Científica i de Recerca, i Javi Polinario, coordinador de Xarxes Socials de la URV i de ComCiència, així com el fotògraf Xavi Jurio.L’exposició es pot visitar al vestíbul de la Biblioteca Xavier Amorós fins al 3 de febrer.