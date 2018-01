El grup propietari de l'Hotel Gaudí fixa a Terol el domicili social

La cadena on va dormir la policia nacional abans de l’1-O deixa Barcelona

Actualitzada 16/01/2018 a les 11:46

El Grupo Gargallo, propietari de l’Hotel Gaudí de Reus, ha traslladat el seu domicili social fora de Catalunya, de Barcelona a Terol, tal com publicava ahir Reusdigital.cat. La cadena hotelera s’ha establert ara, en concret, a La Pinada de Mora de Rubielos. El Grupo Gargallo, fundat al 1953, compta amb hotels distribuïts a diferents punts de Catalunya i l’Aragó. El canvi de domicili social consta al Butlletí Oficial del Registre Mercantil.En les setmanes anteriors a l’1-O, l’Hotel Gaudí va allotjar agents de la Policia Nacional desplaçats a Catalunya, i va esdevenir epicentre d’algunes de les mobilitzacions a favor en rebuig de la presència del cos al municipi. Amb motiu de l’estada de la policia a la capital del Baix Camp, diferents formacions polítics van subscriure un manifest que demanava la sortida del cos i que ha derivat en un procediment judicial obert.Gargallo no és l’única cadena vinculada al territori i que s’ha traslladat en els darrers mesos fora de Catalunya. Best Hotels va deixar Salou al desembre i va fixar el domicili social a Benalmádena, municipi de la Costa del Sol, a Màlaga, on està ubicat el parc d’atraccions i espectacles Tivoli World. D’aquesta manera, la situació política afecta de ple la província amb la fugida de la cadena hotelera dirigida per l’expresident de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona (FEHT) David Batalla, qui va deixar el càrrec l’abril del 2017 després d’ostentar-lo durant 4 anys. El canvi es va fer públic, també, al BORME.