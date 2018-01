L'Ajuntament manté l'opció del pagament fraccionat de tributs al 2018

El calendari fiscal estableix les dates i els terminis per a aquest nou exercici, que arriba amb les ordenances fiscals prorrogades per tercer any consecutiu

Actualitzada 15/01/2018 a les 12:12

En 10 mensualitats

L’Ajuntament ha fet públic, a través de la seva oficina virtual, el calendari fiscal per a l’exercici 2018 amb els tributs de caràcter periòdic, les dates i els terminis de pagament que s’aplicaran a Reus. En aquest sentit, els contribuents podran fer el pagament dels seus rebuts de manera ordinària, dins del termini de dos mesos que per cada tribut fixa el mateix calendari –i que s’inicia el 5 de març amb l’impost sobre vehicles de tracció mecànica–, o acollir-se al sistema de pagament fraccionat amb termini especial, que continuarà operatiu al 2018 i pot sol·licitar-se fins el proper 26 de gener a través de dues vies: la telemàtica, des del web de l’Ajuntament amb certificat digital, o bé presencialment, tant al Servei d’Atenció i Informació al Contribuent com a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. L’import dels rebuts domiciliats al compte bancari, en el sistema ordinari es carregarà al compte als 30 dies de l’inici del període de pagament.El sistema de pagament fraccionat amb termini especial permet als contribuents pagar els impostos del padró en 10 mensualitats. Es liquiden de febrer a agost a través de l’entitat bancària, i els mesos de setembre, octubre i novembre es confeccionen tres cobraments addicionals, amb els ajusts entre la quantitat abonada l’any anterior –sobre la qual es fa el càlcul de les mensualitats– i l’import a liquidar l’any en curs.Reus va suprimir a finals del passat 2016 el sistema de pagament avançat de tributs. Com a conseqüència del canvi, a partir de l’any 2017, els contribuents que estaven acollits a aquesta modalitat van passar automàticament al sistema de pagament domiciliat en el termini de pagament ordinari, amb les dades bancàries vigents en l’anterior sistema. Al 2016, uns 8.699 contribuents s’havien acollit al pagament avançat, un fet que havia permès a l’Ajuntament ingressar abans d’hora 9.823.108 euros i, als qui havien pagat per avançat, estalviar-se un 4%. El pagament avançat de tributs es va retirar per compensar l’excepció de l’IBI a l’Hospital Sant Joan. L’Ajuntament va prorrogar a l’octubre de l’any passat les ordenances fiscals del 2017 per al 208 –per tercer any consecutiu– després de no assolir acords amb l’oposició.