El CUAP Sant Pere amplia observació, infermeria i boxes en 280 metres

L’ICS concreta l’abast del projecte de reforç de les urgències i redistribució del CAP, i fixa en dos mesos la finalització de les obres

Actualitzada 14/01/2018 a les 21:23

Un servei més resolutiu

Reformulació d’espais

L’ampliació de la superfície destinada a urgències al CAP Sant Pere, una de les dues fases del projecte que l’Institut Català de la Salut (ICS) executa a l’equipament des de finals del 2017 i que suposa una inversió de prop de 300.000 euros, dotarà aquesta zona de 279 nous metres –el doble dels actuals–, els quals aniran destinats a la creació de més boxes de crítics i al reforç de l’àrea d’observació, del control d’infermeria, d’una sala d’espera i d’algunes de les consultes polivalents. Un cop hagi quedat completat aquest àmbit, es procedirà a la redistribució d’un seguit de serveis inclosos dins el mateix CAP en un pas que es correspondrà amb l’execució de la segona fase. Fonts de l’ICS han confirmat al Diari Més que les feines en aquest sentit es troben força avançades i que la previsió és que tot plegat quedi enllestit «en un parell de mesos».La compatibilització dels treballs amb l’activitat assistencial habitual del centre ha comportat la reubicació de diferents unitats del CAP Sant Pere i és per això que, tant a l’exterior com a l’interior de l’equipament, l’ICS ha instal·lat cartelleria provisional per orientar i redirigir els usuaris. Quan quedi consumada la segona fase de la remodelació, «espais com radiologia o l’atenció a l’usuari» canviaran definitivament de lloc. En aquests moments, tal com detallen les mateixes fonts, la tercera planta del CAP es troba temporalment tancada per tal de poder materialitzar aquesta redistribució dels serveis tal com estava programada.La millora de la part de CUAP, la de les urgències del CAP Sant Pere, és important de cara al futur en un panorama en què tant l’Hospital Sant Joan de Reus com altres centres de la demarcació han donat mostres de saturació, aquest hivern, coincidint amb la proliferació de virus i l’afectació de la grip. Les instal·lacions del CUAP estan preparadesper assumir visites de menor afectació i descarregar així el Sant Joan de pacients l’atenció als quals no es correspon emergències, però també per fer front a aquests casos. Fa pocs dies, l’Hospital habilitava sis lliteres i sis butaques addicionals per assumir l’elevada afluència de pacients i reduir el temps d’espera de les ambulàncies que descarreguen al centre. Amb aquesta solució, la capacitat de les urgències de l’Hospital Sant Joan ha arribat fins als 70 pacients.La intervenció a les urgències del CAP Sant Pere, tal com va avançar aquest mitjà, té l’objectiu d’incrementar la resolució del servei a través de la millora dels fluxos de moviments i de l’augment de l’espai on s’ofereix l’assistència Així, la reforma, especialment la que té a veure amb el CUAP, pretén aportar més coherència a les instal·lacions i optimitzar amb això els trànsits que s’hi donen. Als canvis que ja s’han fet a les urgències –en una primera fase pràcticament finalitzada, segons apunten des de l’ICS– els està succeint la fase que millorarà l’entrada del CAP Sant Pere i l’atenció a l’usuari –entre altres punts–, que es correspon amb la segona.Tot plegat s’emmarca en el Pla Funcional del CAP Sant Pere que l’Institut Català de la Salut impulsa des de mesos enrere i que ha començat a deixar fruits. Sense anar més lluny, l’estiu del 2016, la meitat esquerra de la segona planta del centre, corresponent a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Reus II, va tancar i va reubicar temporalment el gruix de les consultes que s’hi allotgen –amb la corresponent senyalització, tal com s’ha fet ara– per substituir part del sistema de climatització. Una reforma, aquesta, en què l’ICS va invertir prop de 75.000 euros i que es va dur a terme igualment en dues fases. El total del sistema d’’aire, col·locat més de tres dècades enrere, s’està reemplaçant per trams amb la finalitat de renovar-lo al conjunt de l’edifici. Aquest estiu, però, no s’hi va actuar perquè l’esforç s’ha dedicat plenament a les urgències i l’atenció a l’usuari.Aquesta redistribució dels espais al CAP Sant Pere era una de les demandes d’una part del personal del mateix equipament, que apuntava al seu moment que, tot i que els pacients acudien al centre amb una cita prèvia, a alguns dels punts es generaven cues i la «manca d’informació» entorpia la feina d’alguns dels treballadors, que havien de respondre consultes sobre la ubicació dels serveis mentre desenvolupaven les tasques que els hi eren pròpies. Les obres que ara toquen a la seva fi van sortir a licitació el passat mes d’agost.