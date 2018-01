L'alcalde Carles Pellicer ha anunciat el nou projecte durant l'acte de cloenda de la Capital de la Cultura Catalana 2017

El Teatre Fortuny ha estat l’escenari on l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha anunciat a l’acte de cloenda de la Capital de la Cultura Catalana Reus 2017, d'aquest divendres, que la ciutat acollirà el programa Reus. Ciutat de la Música 2018.Pellicer ha expressat que aquesta nova proposta recull el llegat de la Capitalitat del 2017 i que l’objectiu és aportar una nova programació musical per a tota la ciutat i durant tot l’any.La propera setmana es farà el balanç del que ha suposat per la ciutat ser la Capital de la Cultura Catalana i en les pròximes setmanes es presentaran els pressupostos per al 2018. S’espera que al febrer estigui més concretada la nova proposta cultural per a la capital del Baix Camp.