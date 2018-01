Reus s'acomiada com a Capital de la Cultura Catalana 2017 amb foc, música, llum i pirotècnica

La plaça del Mercadal s’omple en el darrer espectacle de la programació cultural

Actualitzada 13/01/2018 a les 21:29

La ciutat de Reus ha tancat aquest dissabte al vespre els actes com a Capital de la Cultura Catalana 2017. Centenars de persones han omplert la plaça del Mercadal i han vibrat amb un muntatge festiu que ha inclòs pirotècnia, foc de proximitat, música en directe i projeccions d’imatges i vídeos de tot el recorregut cultural de Reus durant l’any 2017. Durant l’espectacle, uns ballarins han actuat des de les alçades, penjats de la façana de l’Ajuntament, mentre que el tenor reusenc Carles Ivan Borràs ha cantat des d’una de les balconades de la Casa Navàs. Amb aquest acte festiu de carrer, Reus ha tancat la capitalitat cultural amb prop de 700 activitats i 200.000 espectadors, i ja es prepara per encetar els actes com a Ciutat de la Música 2018. Enguany, la Capital de la Cultura Catalana és la ciutat de Manresa, que obrirà la seva programació el 20 de gener.