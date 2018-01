Una nova vida per a les butaques del Cine Palace al Pla de Santa Maria

El Centre d’Interpretació Tèxtil de la localitat de l’Alt Camp ha completat el seu espai per a projeccions amb un bocí d’història de les sales reusenques

Cadires de tisora

Una part de l’enderrocat Cine Reus Palace, als terrenys del qual van iniciar-se fa alguns mesos les obres per aixecar la futura residència per a la tercera edat del Grupo Ballesol, continua viva al Centre d’Interpretació Tèxtil del Pla de Santa Maria. Operaris del municipi de l’Alt Camp van recollir, coincidint amb el desmantellament de les sales de projeccions al carrer Batan, una seixantena de butaques que havien estat testimoni de la història de l’emblemàtic cinema i que en viuen ara una de nova.Totes elles van ser cedides a l’Ajuntament del Pla sense cap contraprestació i únicament a canvi que els treballadors municipals les retiressin ràpidament de l’immoble, tal com van fer el passat 5 d’abril, en una operació que va incloure el desplaçament d’un petit camió fins a l’edifici. L’alcalde de la localitat, Mateu Montserrat, cinèfil empedreït, resulta reincident en no deixar passar oportunitats d’aquest tipus: el tancament definitiu dels antics Oscar, que ocupaven un lloc al centre de Tarragona fins l’any 2010, va servir el Pla de Santa Maria per equipar la seva sala parroquial. Les butaques del Palace han completat la sala d’audiovisuals del Centre d’Interpretació Tèxtil del municipi, a les naus de l’antiga fàbrica de la qual tot just l’any passat es va celebrar el centenari.Fonts de l’Ajuntament del Pla apunten que les butaques del Palace, per les quals el consistori va interessar-se en assabentar-se de la llavors imminent desaparició del cinema, s’hi van col·locar gairebé immediatament després d’haver sortit de Reus. El Centre d’Interpretació Tèxtil del Pla de Santa Maria és un petit museu en el qual es poden veure en funcionament tres telers centenaris així com altra maquinària de la mateixa època. L’equipament és visitable en grups i a través de visites concertades. En cites especials, com poden ser la Festa Major o la Fira del Vent, s’hi fan també, tal com puntualitzen des del consistori, jornades de portes obertes.Al moment de recollir les butaques, Montserrat explicava al Diari Més que «havíem acordat quedar-nos 60 butaques i, les que hem portat cap aquí, són d’una de les sales més petites del cinema». Abans que aquest bocí del Palace passés a mans de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria, la sala d’audiovisuals del seu Centre d’Interpretació Tèxtil acollia cadires de tisora.