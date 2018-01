L'AV 25 de Setembre de Reus vol batejar la zona verda del Mas Mainer com 'Jardins Mayner'

Aquesta vol homenatjar l'últim propietari de l'equipament i descartar la proposta feta al ple municipal de 'Parc de l'1 d'octubre'

Actualitzada 12/01/2018 a les 18:57

L'Associació de Veïns 25 de Setembre de Reus ha presentat una instància per sol·licitar que la zona verda condicionada del Mas Mainer porti el nom de l'últim propietari, Ramon Mayner, passant-se a dir Jardins Mayner. Durant uns anys, l'entitat va reclamar que la masia es reconvertís en un Centre Cívic per al barri Niloga però no ho va aconseguir. Actualment, la part enjardinada conserva el dipòsit d'aigua, una glorieta i diversos arbres que van formar part de la masia anys enrere.Cal recordar que a principis de desembre, el Comitè de Defensa de la República (CDR) va sol·licitar en una moció a l'Ajuntament de Reus que el parc de nova creació, situat a l'àrea de Mas Mainer, adoptés el nom de Parc de l'1 d'octubre. ERC i la CUP van secundar la petició i al Ple del 28 de desembre es va aprovar que una comissió determinés el nom de la zona verda.Aquesta decisió va portar polèmica i va rebre com a resposta que s'engegués una iniciativa a través de la plataforma Change.org en contra que el parc es denomines Parc de l'1 d'octubre. Actualment, encara està oberta i compta amb 3.546 signatures.Amb la nova sol·licitud de l'Associació de Veïns 25 de Setembre de Reus, s'obre un altre cop el debat del futur nom de la zona verda.