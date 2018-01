L'Incasòl desencalla els enderrocs al barri del Carme i els licitarà al febrer

L’organisme va rebre al desembre la llicència i demolirà enguany els edificis entre Sant Benet, Sant Francesc i Closa de Freixa

Actualitzada 12/01/2018 a les 08:48

L’Incasòl va rebre a mitjans de desembre la llicència d’obres que havia sol·licitat tot just un mes abans a l’Ajuntament de Reus i publicarà aquest febrer, tal com confirmen fonts de l’organisme al Diari Més, la licitació per dur a terme l’enderroc de més de mitja dotzena d’immobles al barri del Carme. La documentació vinculada al procediment, segons detallen les mateixes fonts, es troba en fase de preparació. L’objectiu passa per «executar les obres durant aquest any». En la mateixa línia, l’Incasòl confirma la petició realitzada per l’Ajuntament que, «de manera provisional», els solars resultants de la demolició siguin adequats per a ús d’aparcament de vehicles. I també la voluntat de materialitzar aquest extrem alhora que «es continuen mantenint converses i se’n decideix l’ús final». El regidor d’Urbanisme de Reus, Marc Arza, apuntava al novembre la intenció que «a mig termini, ja fos a través d’inversió pública –de Generalitat o Ajuntament– o bé privada, aquí hi comenci a haver, a més llarg termini, promoció d’habitatges».La zona concreta que queda inclosa en el projecte que ara tira endavant l’Incasòl es localitza entre els carrers de Sant Francesc, de Sant Benet i Closa de Freixa, situats al barri del Carme i que abracen aquests edificis pendents de demolició des d’anys enrere. L’obra servirà, més enllà de per posar fi a qüestions relacionades amb l’ocupació il·legal, la proliferació de coloms i altres plagues o l’acumulació de brutícia als immobles i el seu entorn, també per obrir el pas entre els carrers de Sant Jaume i Closa de Freixa, i reservarà espai per pode rfer aquesta ampliació de l’aparcament.El procés de licitació que l’Incasòl obrirà al mes de febrer és el pas immediatament anterior a la posada en marxa de les obres. Des de l’organisme, amb tot, no precisen la data en què aquestes podrien arrencar, a l’espera que el concurs rebi les pertinents ofertes. Amb tot, l’Ajuntament calculava que l’enderroc s’allargués durant prop de tres mesos i que tot plegat pugués quedar enllestit coincidint amb l’arribada de l’estiu. La inversió, que no ha transcendit, abastaria uns centenars de milers d’euros.La demolició dels edificis tindrà igualment altres efectes beneficiosos per al barri. Un d’ells, la desaparició de la gàbia trampa que Medi Ambient té instal·lada en la part superior d’un dels blocs afectats i que havia donat lloc a un grapat de queixes entre els veïns per l’acumulació de coloms. Un altre, la fi a alguns problemes d’ocupació que també havien generat inquietud a la zona. I a la degradació de les mateixes construccions, que es trobaven en un estat d’abandó i proper a la ruïna com a conseqüència del pas del temps i de la falta de manteniment.El projecte, a grans trets i a entre 3 i 5 anys vista, se centra en donar-li a aquesta àrea un aspecte similar al que ha pres la plaça de la Patacada, reconvertit en «un espai assolellat, modern, ben integrat al barri». Al novembre, quan l’Incasòl va començar a tramitar la llicència amb l’Ajuntament, Arza destacava que «aquesta és una intervenció que aireja la zona, que ara es comença a fer i que portarà també moviment immobiliari», i que «és important que un projecte com és el del barri del Carme, es torni a moure».